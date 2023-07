'Fala, patinho' acompanha treino aberto do Paysandu antes do Re-Pa da Série C

O pequeno Cristiano, de 7 anos, que viralizou nas redes sociais com o vídeo "Fala, Patinho", esteve neste domingo (16), no treino aberto do Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém. Durante a atividade, ele entrou no gramado e fez fotos com alguns jogadores.

"Fala, Patinho" acompanhou treino do Paysandu com jogadores (Divulgação)

O garoto Cristiano tem ganhado muitos seguidores repentinamente após criar gírias próprias e falar que domina a habilidade de empinar pipa. "Fala, Patinho" é uma das principais gírias que o menino usa. O garoto tem milhares de seguidores no perfil @ospipeiros2023 do Instagram. A rede social foi criada pela mãe do garoto. Veja o vídeo que viralizou abaixo.