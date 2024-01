Fabiane Gomes é a musa do 'Gata da Capa' desta semana

A musa escolhida para compor o time do projeto de beleza do jornal Amazônia, “Gata da Capa” da semana, é a paraense Fabiane Gomes. A influencer, empresária e fisiculturista pousou para as lentes sensíveis e criativas do fotógrafo Neto Soares, em clima festivo, alusivo ao aniversário de Belém do Pará. Direto de Barcarena, o fotógrafo e curador do projeto destacou que o ensaio desta semana foi pensado com base em homenagear a Região das Mangueiras.

Segundo Fabiane Gomes, ela já acompanha o trabalho do Neto Soares há bastante tempo. “Eu sempre quis ser uma ‘Gata da Capa’, fiquei muito feliz com o convite”, destacou. Fabiane declarou ainda que o profissional tem um olhar diferente na fotografia. “Eu pude me sentir segura para realizar esse ensaio, foi muito confortável e divertido e faz toda a diferença”, afirmou.

Ao dar dicas para os leitores e internautas de O Liberal, Fabiane foi enfática. “Lugar de mulher é aonde ela quiser, então podemos todos os dias buscar para nós mesmas uma vida mais saudável, sair da nossa zona de conforto”, destacou. A empresária comentou ainda que aprendeu a lidar com as dificuldades e percebeu nisso, que sempre há uma solução e novos hábitos para viver uma vida com mais qualidade.

Dentre as dicas, ela também não esqueceu sobre a importância de cuidar da alimentação, tomar vitaminas e beber bastante água. “Vamos nos cuidar com mais carinho, ir regulamente no médico, vamos prolongar nossa vida”. Ao falar sobre a importância do projeto Gata da Capa para as mulheres, ela disse que “é incrível poder elevar a beleza da mulher paraense, independentemente de status. Com o projeto, nós quebramos o preconceito, e podemos dar um sentido maior aos lugares que nós mulheres vamos conquistando cada vez mais”, reforçou. Para a empresária, estampar um jornal como O Liberal é uma grande vitória em sua carreira.

Neto Soares afirmou que o ensaio dessa semana foi pensado em um clima festivo em virtude do aniversário de Belém. “Foi o nosso primeiro ensaio oficial de 2024, escolhemos um local diferente, realizamos as fotos durante a noite com bastante brilho e bem lúdico”, destacou. O projeto Gata da Capa promove mensalmente ensaios com modelos locais com temáticas regionais. Valorizando modelos, influenciadoras e outras mulheres que trabalham com a beleza, o fotógrafo Neto Soares e sua equipe, potencializam o que cada uma tem de mais belo no ensaio sensual.

Confira o ensaio completo da musa Fabiane Gomes

