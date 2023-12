Gata da Capa: projeto destacou a beleza feminina ao longo de 2023

O projeto “Gata da Capa”, do Grupo Liberal mostra a beleza de personalidades do Pará em pontos turísticos do Estado, com o Gata da Capa. Valorizando modelos, influenciadoras e outras mulheres que trabalham com a beleza, o fotografo Neto Soares e sua equipe, potencializam o que cada uma tem de mais belo em um ensaio sensual. A intenção é colocar em destaque a beleza de cada uma, em cliques que valorizem as características da mulher e eliminar padrões de beleza irreais.

Para Neto Soares, curador e fotografo do projeto, a maior relevância é o empoderamento das mulheres. “Além disso, mostramos ao público que a beleza não segue nenhum padrão”, declarou o fotografo. Neto Soares destacou ainda que o projeto ganhou um grande espaço por isso, por fugir dos padrões. Para ele, todo ensaio marca uma troca entre ele, a modelo e o público. “Começamos o ano com a ideia de trazer de novo, algumas modelos que marcaram o Gata da Capa e fizeram do projeto ainda mais especial”, garantiu.

A modelo Keyci Gugel, que participou nesse ano de 2023 do projeto, comemorou pela oportunidade e viu no “Gata da Capa” um trabalho sério que valoriza a beleza feminina. “É incrível como o projeto potencializou a minha feminilidade e a minha força interior. Me fez acreditar mais em mim e me amar ainda mais”, enfatizou.

A modelo destacou ainda que pôde rever alguns conceitos e desmistificar tabus após o ensaio. “Principalmente, na questão da exposição do corpo feminino. Não se trata de exibicionismo. É realmente para motivar, empoderar e dizer para as mulheres que elas precisam se amar e buscar a sua melhor versão sempre”, declarou.

Já no âmbito profissional, apesar de Keyci não trabalhar como digital influencer, a musa conquistou muitos seguidores depois do ensaio. “Foi uma troca de vivências que agregaram positivamente em minha vida”, concluiu.

Ensaio com Neto Soares para o Gata da Capa (Foto: Arquivo Pessoal)

A maquiadora Alexia Pina também foi modelo do projeto “Gata da Capa” em 2023. Segundo a modelo, ter participado do ensaio com Neto Soares contribuiu muito para sua autoestima. “Além do bem que fez para mim como mulher, ainda foi muito bom no âmbito profissional porque apareceram muitos trabalhos, a agenda ficou lotada e o trabalho como influencer também mudou, pois após a visibilidade do ensaio, muitos convites surgiram”, destacou a maquiadora.