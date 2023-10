Alexia Pina esbanja leveza e sensualidade no 'Gata da Capa'

O ensaio do projeto "Gata da Capa", do Jornal Amazônia, feito pelo fotógrafo Neto Soares traz nesta semana, a beleza, leveza e sensualidade da maquiadora e acadêmica de marketing, Alexia Pina, direto da praia do Marahú na Ilha de Mosqueiro. A jovem de 23 anos deu um destaque especial ao ensaio da semana por garantir que o convite para o projeto reacendeu sua autoestima.

Alexia contou que já havia se inscrito no projeto e já conhecia o trabalho do curador, Neto Soares. “Acho ele um profissional incrível, competente e amo as fotos que ele faz”, destacou. Ao ser selecionada, ela não escondeu a felicidade e a ansiedade em ser fotografada por ele. “O mais legal é que ele me deixou à vontade, foi uma experiência muito divertida”.

Alexia é maquiadora e aproveitou a oportunidade para mostrar a técnica da maquiagem blindada, que é sua especialidade. “Como fizemos o ensaio em uma praia, usei essa técnica que pode ajudar as leitoras a ficar com uma pele glow”, explicou. O efeito glow segundo a maquiadora é diferente do brilho causado pela oleosidade, o efeito glow reflete uma pele radiante e luminosa. A sensação é de frescor, suavidade e renovação. Dessa forma, o resultado é único, com aspecto uniforme, iluminado e saudável, diferente do acabamento matte e sequinho.

Para a modelo, o ensaio teve outro gostinho especial por se tratar da oportunidade de reacender ainda mais sua autoestima. “Cheguei a pesar 98kg. Ao longo dos anos, descobrir um cálculo na vesícula e com isso perdi bastante peso, adquirindo cicatriz na barriga”, explicou.

Alexia afirmou que a cicatriz era um incômodo. “Trabalhei muito minha saúde mental e hoje em dia isso não me afeta em nada, porque mesmo com ela eu continuo sendo gata”, destacou a maquiadora. A jovem afirmou ainda que o público pode esperar desse ensaio fotos leves, cheia de sensualidade. “Além da autoestima, resgata de uma mulher, que mostra que todas podem também participar e ser feliz com esse projeto”, concluiu.

Neto Soares destacou que foi um ensaio especial justamente por poder resgatar a autoestima da beleza feminina. “O ensaio foi ótimo, apesar do trânsito na saída e de uma chuva que assustou, logo o tempo abriu e pudemos fazer um ensaio um pouco diferente dos outros, já que pude ajudar a resgatar a autoestima da Alexia Pina”, declarou.

O projeto Gata da Capa é um concurso de beleza, que promove mensalmente ensaios com modelos locais com temáticas regionais. A curadoria do concurso é de Neto Soares. A escolha vem por meio das redes sociais, onde os interessados postam uma foto marcando os @ deles, e os de Amazônia Jornal e O Liberal. Valorizando modelos, influenciadoras e outras mulheres que trabalham com a beleza, o fotografo Neto Soares e sua equipe, potencializam o que cada uma tem de mais belo no ensaio sensual.