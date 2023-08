Dayane Santos é a estrela do ‘Gata da Capa’ desta semana

Natural de Barcarena, mais precisamente da Vila do Conde, a paraense Dayane Santos esbanjou carisma, alegria e sensualidade no ensaio da “Gata da Capa” desta semana. O projeto, promovido pelo jornal Amazônia, sob a curadoria e fotografia de Neto Soares, busca valorizar e incentivar a autoestima feminina com ensaios espontâneos cercados de arte e profissionalismo.

Dayane ressaltou que já acompanha há um tempo o trabalho de Neto Soares. “Fico encantada com os registros e todo o comprometimento com sua equipe em cada click. Neto é uma pessoa de luz”, destacou a musa. Dayane destacou ainda que apesar de ter sido sua primeira vez ao posar para as lentes de um fotógrafo profissional em ensaio, ela ficou bem a vontade. Confira o ensaio:

Dayane Santos - Gata da Capa Neto Soares Neto Soares Neto Soares Neto Soares Neto Soares

“Eu encarei essa experiência com total tranquilidade e as pessoas que estavam ali torceram e participaram de toda a organização comigo, me transmitiram paz que nem queria parar de fotografar. Foi incrível”, revelou a gata da capa da semana. Como mensagem para seus seguidores, Dayane fez questão de expressar o quanto devemos viver a vida intensamente e nunca deixar de sorrir.

“Você estando feliz, as coisas fluem de uma tal forma que você nem espera. O cuidado de si, começa do seu psicológico e vai até a última gota da sua garrafa de água. Pratiquem atividades físicas e sejam pessoas disciplinadas para alcançarem maiores resultados”, aconselhou Dayane. Ao falar mais sobre o projeto, a musa fez questão de reforçar que “todas as mulheres deveriam se olhar, olhar para si e se enaltecerem sempre pensando: sou capaz de tudo. Somos pessoas fortes e corajosas. O projeto ‘Gata da Capa’ está aí, independentemente da cor da pele, se sou gordinha ou magra, se imaginem participando e se sinta uma mulher poderosa. E não deixem de conhecer as belas praias de Barcarena e Vila do Conde”, concluiu.

A praia da Boa Morte, um paraíso escondido, foi o destaque nesse “Gata da Capa”. Segundo o fotógrafo Neto Soares, “a Dayane, que é uma influencer local, após postar nos stories dela que queria ser gata da capa os seguidores dela começaram a mandar direct, foram mais de 100 mensagens pedindo que ela fosse gata da capa”, destacou o profissional.

Em uma mistura de estilo e natureza, as praias da Vila do Conde, do Sol e da Boa Morte roubaram a cena no ensaio. “Elas nos lembram que sempre há algo novo para se descobrir, mesmo nos lugares que pensamos já conhecer de cor e salteado”, destacou Neto Soares.

