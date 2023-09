Como sempre valorizando e incentivando a sensualidade feminina, o fotógrafo Neto Soares e sua equipe, potencializam o que cada mulher tem de mais belo em um ensaio sensual quinzenal, promovido pelo Jornal Amazônia. Para esta semana, a musa do projeto Gata da Capa é a modelo e influencer paraense, Pâmela Nascimento. A jovem ficou encantada com o resultado final.

Segundo Pâmela, o convite para o projeto surgiu através do Instagram, após algumas de suas amigas participarem da experiência de fazer um ensaio sensual com Neto Soares. “Eu acompanho o trabalho do Neto Soares há bastante tempo nas redes sociais e sempre admirei muito o profissionalismo. A minha experiência foi incrível, ele é extremamente criativo. Nos orienta com tudo, poses, iluminação, a forma de encaixar o corpo, o rosto. Além de ser libertador, ele nos deixa à vontade e segura”, declarou a Gata da Capa.

Pâmela aproveitou para dar dicas para os leitores sobre bem-estar, “eu costumo falar que precisamos trabalhar sempre o nosso psicológico. Além de fazer exercícios físicos, porque automaticamente trabalha a mente, o corpo e a autoestima”, afirmou.

Ainda segundo a modelo e influencer, a importância de se manter projetos como o Gata da Capa é “enaltecer a beleza da mulher, e cada uma dentro do seu perfil, pois cada uma tem sua beleza diferente e assim incentiva outras mulheres a não desistirem de si mesma”, concluiu.

Pâmela Nascimento esbanja carisma e sensualidade no Gata da Capa desta semana A musa do projeto Gata da Capa é a modelo e influencer paraense, Pâmela Nascimento (Neto Soares) A musa do projeto Gata da Capa é a modelo e influencer paraense, Pâmela Nascimento (Neto Soares) A musa do projeto Gata da Capa é a modelo e influencer paraense, Pâmela Nascimento (Neto Soares)

Ensaio sensual

Para Neto Soares, a intenção do projeto é justamente colocar em destaque a beleza de cada mulher, em cliques que valorizem suas respectivas características. “Nossa escolha da semana foi Ajuruteua, buscamos um cenário que que refletisse toda a beleza e alegria da Pâmela, já que ela revela a típica beleza da mulher brasileira”, explicou.

O projeto Gata da Capa é um concurso de beleza, que promove mensalmente ensaios com modelos locais com temáticas regionais. A curadoria do concurso é de Neto Soares, responsável por escolher as gatas que vão fazer parte do projeto. A escolha vem por meio das redes sociais, onde os interessados postam uma foto marcando os @ dele, e os de Jornal Amazônia e O Liberal.