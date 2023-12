Direto de Bragança, Taila Fernanda é a Gata da Capa desta semana

De Bragança para o mundo, através das lentes sensíveis do fotógrafo Neto Soares, a influencer Taila Fernanda estampou o projeto “Gata da Capa” desta semana. A influencer posou para um ensaio leve, sensual e cheio de carisma na Praia de Ajuruteua, o berço do município bragantino. Fotógrafo e curador do projeto, Neto destacou que o local escolhido deixou o ensaio ainda mais real e especial.

Neto Soares destacou que o carisma da influencer Taila Fernanda chamou atenção para o ensaio acontecer da forma mais leve e natural possível. E ressaltou ainda o apoio da pousada Ajuruteua no projeto. Taila contou que o convite para o projeto partiu do próprio Neto, que já acompanha seu trabalho como influencer há um tempo. “Da primeira vez que ele me chamou eu estava viajando, mas agora, deu tudo certo e fiquei muito feliz”, destacou.

Taila Fernanda Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares Foto: Neto Soares

A influencer ressaltou ainda que sempre foi muito fã do trabalho de Neto Soares. “Eu acho o olhar do Neto perfeito, diferente e sensível. Ele potencializa a nossa força interior e é isso que mais se destaca nos seus ensaios”, afirmou. Taila destacou ainda que costuma falar para todas as pessoas que ama e que a seguem nas redes sociais. “Costumo usar a frase: ‘cuide do seu corpo, da sua alma e do seu coração’. Acho que esses três pilares precisam estar alinhados para que a gente consiga viver feliz, em equilíbrio e aproveitar tudo aquilo que a vida nos proporciona”.

Para a influencer, o projeto Gata da Capa é um resgate da essência e da autoestima feminina. “É um projeto que busca no fundo de quem vivencia, de quem acompanha, aquilo que muitas vezes já estava guardado e esquecido dentro de nós mesmas. Vai além da exibição do nosso corpo, é algo muito mais íntimo”, declarou.

Ao ser questionada sobre o que o público poderia esperar do ensaio, Taila garantiu que buscou a todo momento transmitir a força interior da mulher bragantina. “O público vai poder conferir através das fotos essa garra que nós temos, característica da mulher do interior”, destacou a modelo, que fez questão de agradecer ainda ao Neto Soares e ao Grupo Liberal pela oportunidade.

O projeto Gata da Capa promove quinzenalmente ensaios com modelos locais com temáticas regionais. A curadoria do concurso é de Neto Soares. A escolha vem por meio das redes sociais, onde os interessados postam uma foto marcando os @ deles, e os de Amazônia Jornal e O Liberal. Valorizando modelos, influenciadoras e outras mulheres que trabalham com a beleza, o fotografo e sua equipe, potencializam o que cada uma tem de mais belo no ensaio sensual.