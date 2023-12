A musa escolhida para compor o time do projeto de beleza do jornal Amazônia, “Gata da Capa” da semana, é a paraense Alinne Suel. A modelo e dançarina pousou para as lentes sensíveis e criativas do fotógrafo Neto Soares, em um cenário já conhecido em Belém, na Mansão Imperial do Motel Sagitário. O fotógrafo e curador do projeto destacou que o local escolhido foi pensado com base nas festas de fim de ano, misturando-se com a beleza sofisticada da modelo.

Segundo Alinne, o convite para participar do projeto surgiu através do Neto Soares a partir do Instagram. “Acredito que ele tenha gostado do meu perfil e me convidou, eu fiquei muito feliz”, comemorou a modelo, que se disse ainda fascinada com o trabalho do fotógrafo.

A modelo ressaltou que a gratidão é a chave para uma vida de bem-estar, mas não se limita a isso. “Agradeçam sempre, se alonguem, façam exercícios físicos e mentais, bebam água e vivam a vida da melhor maneira possível com alegria, paz e fé”, declarou. Alinne enfatizou ainda que as mulheres precisam se permitir mais. “Por mais que venham bloqueios, medos, temos que nos amar em primeiro lugar. Atraves das fotos pude me sentir uma mulher segura, poderosa, é libertador”, afirmou.

Alinne Suel é a musa do ‘Gata da Capa’ desta semana Foto tirada por Neto Soares Foto tirada por Neto Soares Foto tirada por Neto Soares Foto tirada por Neto Soares Foto tirada por Neto Soares Foto tirada por Neto Soares Foto tirada por Neto Soares

Ao ser questionada sobre o que o público poderia esperar do ensaio da semana, Alinne foi enfática. “Podem esperar uma mulher guerreira, mãe de um bebê de dois aninhos que jogou todo seu carisma e alegria para outras mulheres se permitirem também, espero ter ajudado”, concluiu a modelo e atriz.

Neto Soares afirmou que o ensaio dessa semana foi pensado em um clima das festas de final de ano. “Fizemos um ensaio mais voltado em algo caseira, intimista, lembrando a época que estamos, com uma ideia de lar”, destacou. O projeto Gata da Capa promove mensalmente ensaios com modelos locais com temáticas regionais. Valorizando modelos, influenciadoras e outras mulheres que trabalham com a beleza, o fotógrafo Neto Soares e sua equipe, potencializam o que cada uma tem de mais belo no ensaio sensual.