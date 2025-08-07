Fã que morreu em show do Oasis escorregou em poça de cerveja antes de cair de arquibancada
Acidente aconteceu no último sábado (2), durante apresentação da banda no estádio de Wembley; polícia investiga possíveis falhas de segurança no local
Um trágico acidente marcou a apresentação da banda Oasis no estádio de Wembley, em Londres, no último sábado (2/8). O britânico Lee Claydon, de 45 anos, morreu após escorregar em uma poça de cerveja e cair da arquibancada superior do local, que estava completamente lotado para o show da dupla de irmãos Liam e Noel Gallagher.
Segundo informações do jornal britânico The Sun, o acidente teria ocorrido após Lee, que estava acompanhado de familiares, perder o equilíbrio devido ao piso escorregadio. O pai da vítima, Clive Claydon, disse que o local estava molhado por conta de bebidas derramadas.
"Tinha cerveja por todo o chão e estava muito escorregadio. O Lee escorregou e caiu", afirmou Clive, destacando que o filho havia comprado os ingressos com quase um ano de antecedência e estava muito animado para o show.
Lee estava no setor superior do estádio, que tem capacidade para 90 mil pessoas. Após a queda, ele foi encontrado com ferimentos graves e teve a morte confirmada ainda no local.
As autoridades locais foram acionadas por volta das 22h19 (horário local), momento em que equipes de emergência, policiais e paramédicos chegaram ao local para atender a ocorrência. A polícia de Londres confirmou, em nota, que a vítima foi encontrada com “ferimentos consistentes com queda de altura”.
Em entrevista ao The Sun, Clive criticou as condições de segurança do local: “Me disseram que era um acidente esperando para acontecer. Foi terrível.”
A tragédia gerou comoção entre fãs e nas redes sociais. Em nota enviada à rede BBC, os irmãos Gallagher disseram estar “chocados e tristes” com a morte do fã e enviaram condolências à família e amigos da vítima.
Apesar do acidente, o show seguinte, realizado no domingo (3), foi mantido, encerrando uma série de sete apresentações da banda em Londres. A turnê mundial do Oasis ainda inclui shows em países como Brasil, Japão, Estados Unidos e Austrália, com mais de 900 mil ingressos vendidos globalmente.
Turnê “Oasis Live 2025 World Tour”
A banda Oasis, formada pelos irmãos Liam e Noel Gallagher, está visitando as cidades históricas de Londres, Manchester (Inglaterra), Dublin (Irlanda), Cardiff (País de Gales) e Edimburgo (Escócia) para apresentar a sua turnê intitulada “Oasis Live 2025 World Tour”. Esta é a primeira vez em 16 anos que a dupla percorrerá o mundo em um projeto que iniciou em 4 de julho, em Cardiff, no País de Gales e terminará no dia 23 de novembro, no estádio do Morumbi, em São Paulo.
A turnê já vendeu cerca de 900 mil ingressos e, depois do ocorrido, o show do último domingo (3) ocorreu normalmente, sem cancelamentos. Nos próximos dias, os artistas seguirão para Edimburgo, na Escócia, e logo após, para a sua etapa internacional, que incluirá Estados Unidos, Japão, Austrália e Brasil.
