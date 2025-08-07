Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Fã que morreu em show do Oasis escorregou em poça de cerveja antes de cair de arquibancada

Acidente aconteceu no último sábado (2), durante apresentação da banda no estádio de Wembley; polícia investiga possíveis falhas de segurança no local

Hannah Franco
fonte

Fã morre ao cair de arquibancada durante show do Oasis em Londres; entenda o que aconteceu. (Foto: Reprodução/ Instagram | @oasis)

Um trágico acidente marcou a apresentação da banda Oasis no estádio de Wembley, em Londres, no último sábado (2/8). O britânico Lee Claydon, de 45 anos, morreu após escorregar em uma poça de cerveja e cair da arquibancada superior do local, que estava completamente lotado para o show da dupla de irmãos Liam e Noel Gallagher.

Segundo informações do jornal britânico The Sun, o acidente teria ocorrido após Lee, que estava acompanhado de familiares, perder o equilíbrio devido ao piso escorregadio. O pai da vítima, Clive Claydon, disse que o local estava molhado por conta de bebidas derramadas.

VEJA MAIS

image Oasis dedica música ao jogador Diogo Jota, atacante do Liverpool que morreu em acidente
A banda dedicou ao futebolista a música Live Forever (viver para sempre, na tradução), transmitindo uma foto de Diogo no telão

image Agente do Oasis diz que banda não planeja novo disco
A nova turnê do Oasis marca uma reunião dos irmãos Gallagher, que passaram anos trocando farpas nas redes sociais e na imprensa

"Tinha cerveja por todo o chão e estava muito escorregadio. O Lee escorregou e caiu", afirmou Clive, destacando que o filho havia comprado os ingressos com quase um ano de antecedência e estava muito animado para o show.

Lee estava no setor superior do estádio, que tem capacidade para 90 mil pessoas. Após a queda, ele foi encontrado com ferimentos graves e teve a morte confirmada ainda no local.

As autoridades locais foram acionadas por volta das 22h19 (horário local), momento em que equipes de emergência, policiais e paramédicos chegaram ao local para atender a ocorrência. A polícia de Londres confirmou, em nota, que a vítima foi encontrada com “ferimentos consistentes com queda de altura”.

Em entrevista ao The Sun, Clive criticou as condições de segurança do local: “Me disseram que era um acidente esperando para acontecer. Foi terrível.”

A tragédia gerou comoção entre fãs e nas redes sociais. Em nota enviada à rede BBC, os irmãos Gallagher disseram estar “chocados e tristes” com a morte do fã e enviaram condolências à família e amigos da vítima.

Apesar do acidente, o show seguinte, realizado no domingo (3), foi mantido, encerrando uma série de sete apresentações da banda em Londres. A turnê mundial do Oasis ainda inclui shows em países como Brasil, Japão, Estados Unidos e Austrália, com mais de 900 mil ingressos vendidos globalmente.

Turnê “Oasis Live 2025 World Tour”

banda Oasis, formada pelos irmãos Liam e Noel Gallagher, está visitando as cidades históricas de Londres, Manchester (Inglaterra), Dublin (Irlanda), Cardiff (País de Gales) e Edimburgo (Escócia) para apresentar a sua turnê intitulada “Oasis Live 2025 World Tour”. Esta é a primeira vez em 16 anos que a dupla percorrerá o mundo em um projeto que iniciou em 4 de julho, em Cardiff, no País de Gales e terminará no dia 23 de novembro, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

A turnê já vendeu cerca de 900 mil ingressos e, depois do ocorrido, o show do último domingo (3) ocorreu normalmente, sem cancelamentos. Nos próximos dias, os artistas seguirão para Edimburgo, na Escócia, e logo após, para a sua etapa internacional, que incluirá Estados Unidos, Japão, Austrália e Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

oasis

acidente
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Faustão passa por transplante de fígado e retransplante renal em São Paulo, revela hospital

Os transplantes foram realizados na última quarta-feira (6)

07.08.25 22h07

LANÇAMENTO

Zaynara lança single e clipe de ‘Aceita Meu Tchau’ em feat com cantora nordestina

Cantora paraense se uniu a Raphaela Santos em conexão entre regiões do país

07.08.25 21h00

LANÇAMENTO

Grupo Liberal terá conteúdos exclusivos da minissérie Pssica; Netfflix libera cenas dos bastidores

Personagens tentam sobreviver à "pssica" (maldição) no Pará

07.08.25 12h32

STREAMING

Paraense Mony integra o elenco do filme ‘Tempo de Acreditar’ que estreia dia 08

Streaming Feliz7Play, que marca lançamento do linga, é uma plataforma cristã

07.08.25 12h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

PRETA GIL

Internautas resgatam vídeo do aniversário de dois anos de Preta Gil

O vídeo voltou a circular na internet nesta segunda (21), após o falecimento da cantora

21.07.25 18h58

Novela Turca

Conheça a novela turca 'Farah: A Garota da Limpeza'; saiba a história e onde assistir

A dizi também é conhecida pelo título original 'Adım Farah'

21.03.25 16h00

MODA

Vestimentas marajoaras: dedicação e ancestralidade de artesãs do Marajó

A camisas marajoaras estão em alta, com a aproximação da COP-30 a demanda aumenta e as artesãs paraenses se prepara para o aumento do movimento

06.08.24 8h00

'BORÁ LÁ'

Pelé do Manifesto e Jeff Moraes dão voz às periferias no novo programa da TV Liberal

Apresentadores vão percorrer bairros, comunidades e ilhas para revelar projetos que inspiram e geram impacto social

07.08.25 21h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda