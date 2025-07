Oasis: Primeiro show da turnê de reunião acontece hoje em Cardiff

Os irmãos Liam e Noel Gallagher apresentam o show de estreia da turnê de reunião do Oasis nesta sexta-feira, 4 de julho, em Cardiff, no País de Gales. É a primeira vez que sobem ao palco juntos após mais de 15 anos da separação. Ainda em 2025, a banda passa pelo Brasil, em novembro.

Os portões Principality Stadium foram abertos às 17h no horário local (13h em Brasília), e o show do Oasis deve começar às 20h (16h por aqui). As apresentações de abertura são de Richard Ashcroft, vocalista do The Verve, e da banda Cast.