Homem morre após cair de arquibancada durante show da banda Oasis

Um homem de 40 anos caiu da arquibancada e morreu em um show da banda Oasis que ocorreu no último sábado (2), no estádio de Wembley, em Londres (Inglaterra). Antes da queda, o fã dos artistas estava sentado no espaço superior do estádio, que tem capacidade para 90 mil pessoas e foi encontrado já no chão com “ferimentos consistentes”, que fizeram com que a morte dele fosse declarada no local.

Em entrevista ao jornal The Guardian, um porta-voz da polícia pediu para que as pessoas que gravaram vídeos ao longo da apresentação, entre em contato com as autoridades, a fim de facilitar as investigações. "O estádio estava movimentado e acreditamos que é provável que várias pessoas tenham testemunhado o incidente ou, consciente ou inconscientemente, tenham gravado em vídeo em seu telefone celular”, disse o porta-voz.

Com a gravidade da situação, a banda Oasis também se pronunciou e prestou solidariedade a todos os parentes e conhecidos do homem, que teve o seu nome não identificado. "Estamos chocados e tristes ao saber da trágica morte de um fã no show de ontem à noite. Nossas sinceras condolências à família e aos amigos da pessoa envolvida", disse a banda.

Turnê “Oasis Live 2025 World Tour”

A banda Oasis, formada pelos irmãos Liam e Noel Gallagher, está visitando as cidades históricas de Londres, Manchester (Inglaterra), Dublin (Irlanda), Cardiff (País de Gales) e Edimburgo (Escócia) para apresentar a sua turnê intitulada “Oasis Live 2025 World Tour”. Esta é a primeira vez em 16 anos que a dupla percorrerá o mundo em um projeto que iniciou em 4 de julho, em Cardiff, no País de Gales e terminará no dia 23 de novembro, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

A turnê já vendeu cerca de 900 mil ingressos e, depois do ocorrido, o show do último domingo (3) ocorreu normalmente, sem cancelamentos. Nos próximos dias, os artistas seguirão para Edimburgo, na Escócia, e logo após, para a sua etapa internacional, que incluirá Estados Unidos, Japão, Austrália e Brasil.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)