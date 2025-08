Zoológico chama a atenção após pedir doação de animais de estimação para alimentar predadores

O Allborg Zoo, um zoológico famoso da Dinamarca, causou revolta nas mídias sociais após fazer uma publicação na úktima quinta-feira (31) no próprio perfil do local no Facebook. Na publicação, a equipe do zoológico pediu doação de pets para alimentar os predadores que moram no espaço, o que chamou a atenção de muitas pessoas pela ausência de preocupação com os demais animais de estimação.

A instituição dinamarquesa explicou que os pets fazem parte da alimentação adequada dos predadores do zoológico e que é possível doar até 4 animais por vez. No texto, foi citada a espécie do lince europeu, que precisa se alimentar de presas inteiras, porque é o que mais se parece com as que ele normalmente caçaria nas florestas.

"Galinhas, coelhos e porquinhos-da-índia constituem uma parte importante da dieta dos nossos predadores, especialmente o lince europeu, que precisa de presas inteiras que se assemelhem ao que ele caçaria naturalmente na natureza. (...) Se você tem um animal saudável que precisa ser sacrificado por diversos motivos, sinta-se à vontade para doá-lo para nós", escreveu a organização do zoológico.

Além de explicar que os animais seriam sacrificados, a instituição ainda revelou que, posteriormente, esses pets ainda seriam utilizados como forragem, com o propósito de “evitar o desperdício”. “Dessa forma, nada é desperdiçado — e garantimos o comportamento natural, a nutrição e o bem-estar dos nossos predadores”, disse.

Revolta com a publicação

Nos comentários da publicação, muitas pessoas se revoltaram com o caso. “Foi um mau sinal para um zoológico enviar a ideia de que você pode simplesmente descartar seus animais assim, de forma rápida, fácil e conveniente, mas infelizmente os zoológicos nem sempre são os melhores amigos dos animais. Pelo contrário, as pessoas precisam aprender a assumir a responsabilidade por seus animais”, disse uma pessoa, deixando clara a sua posição sobre a doação de pets para esse tipo de finalidade.

