VÍDEO: Influenciadoras são perseguidas por javali enquanto nadavam em mar

Imagina estar tomando um banho de mar quando, de repente, um javali aparece e começa a te perseguir. O que poderia ser algo praticamente impossível e um tanto quanto inusitado, ocorreu com um grupo de influenciadoras durante uma viagem à Grécia. Saiba mais detalhes da situação abaixo.

Duas jovens influenciadoras estavam tomando banho de mar em um passeio de barco, quando um javali surgiu nadando atrás delas. Inicialmente, as duas aparentaram não dar importância pela presença do animal, mas ficaram em alerta e medo ao ouvirem gritos vindos da embarcação ancorada.

VEJA MAIS



"Vocês precisam sair, não é seguro!", disse a pessoa que estava no barco. No mesmo momento, as influenciadoras começam a se desesperar e a nadar rapidamente na direção do barco, tentando fugir do animal, que é conhecido como porco-selvagem. O registro acabou viralizando no Tik Tok e mostra o momento em que o animal começa a se aproximar das mulheres.

Veja o vídeo

A postagem já teve mais de 4,5 milhões de visualizações e nos comentários alguns internautas ficaram em choque e brincaram com a situação. "As chances de ser perseguida por um porco nadador são pequenas, mas não são nulas", disse uma pessoa.

"Eu não sabia que meu ex estava na Grécia, me desculpa por vocês vivenciarem isso", brincou outra.

Apesar de muitos javalis conviverem em harmonia com turistas (especialmente os filhotes) em alguns destinos turísticos, alguns exemplares da espécie podem ser agressivos e territorialistas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)