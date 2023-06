Ezra Miller marca presença em Red Carpet de ‘The Flash’ e agradece Warner e DC Comics

Protagonizando o filme solo do super-herói ‘The Flash’, Ezra Miller esteve presente na pré-estreia do filme nesta segunda-feira (12), em Los Angeles, EUA. O momento foi marcado pela rara aparição pública do ator após ser alvo de episódios polêmicos e acusações no ano passado.

Na ocasião, Miller aproveitou para agradecer à produtora do longa-metragem, Warner Bros. Company, e a DC Comics. “Obrigado por sua graça, seu discernimento e seu cuidado em relação à minha vida, permitindo tornar esse momento agradável”, disse. O ator também agradeceu o elenco de produção do filme, como os produtores executivos Pamela Addy e Michael de Luca, o CEO da Warner e os CEOs da DC Studios.

No tapete vermelho, o astro teve uma breve conversa com o público e repórteres que cobriram o evento. Em determinado momento, direcionou a fala ao diretor do filme, Andy Muschietti, “Só queria dizer que eu te amo, maestro. Eu acho você maravilhoso e o seu trabalho monumental”, disse.

Em 2022, Miller protagonizou uma série de processos legais envolvendo agressão, abuso e invasão de propriedade. O ator se pronunciou acerca da polêmica com uma declaração se desculpando pelos comportamentos inapropriados e citou ter “problemas de saúde mental complexos”. O filme estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (15).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)