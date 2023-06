Web descobre aparição de Cebolinha em filme de terror australiano

Um perfil do Twitter chamado Marcelo Hueb descobriu a presença do Cebolinha no terror australiano “Medo Profundo” (Black Water), de 2007. Em um certo momento do longa, uma miniatura do personagem da Turma da Mônica surge em cima da proa de um barco, enquanto os protagonistas navegam em mar aberto. As informações são do O Povo.

O filme dirigido pelos australianos Andrew Traucki e David Nerlich conta a história de uma família que estava passando as férias no norte da Austrália e decide contratar um guia para pescar no pântano. No meio da viagem, eles são atacados por um crocodilo, que vira o barco e os obriga a encontrarem uma forma de sobreviver.

O jornal O Povo conversou com um dos diretores do filme, Andrew Traucki, e perguntou se ele conhecia o Cebolinha. “Não, eu não sabia que era personagem do Brasil. Eu disse ao Departamento de Arte que queria algum brinquedo ou distração na proa do barco, sabe? Como aqueles bonecos que as pessoas penduram no retrovisor dos carros”, disse Traucki ao O Povo.

Além disso, ele afirmou que, no momento da cena em que o personagem de Mauricio de Sousa aparece, queria um boneco presenciando as cenas de terror para dar mais substância à trama. Assim que mostraram a Andrew o Cebolinha, ele adorou a ideia e o escolheu para fazer parte do filme, conforme divulgado pelo periódico.