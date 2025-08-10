Os amantes da arte contemporânea e da inspiração terão mais uma exposição para contemplar e refletir em Belém. No próximo dia 13 de agosto, a partir das 19h, a Galeria Rose Maiorana e o Instituto Mulheres Artistas da Amazônia realizam a abertura da exposição “Vozes Femininas da Amazônia”, em uma parceria que promete inspirar e emocionar o público. A mostra ficará aberta para visitação de 15 a 29 de agosto e reúne obras de artistas talentosas que refletem a diversidade e a riqueza das narrativas femininas da região.

Exposição ‘Vozes Femininas da Amazônia’ celebra a força e a resistência da mulher amazônida Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação

A exposição celebra as trajetórias das mulheres amazônicas, utilizando a arte como ferramenta de empoderamento e expressão. As obras selecionadas abordam questões profundas e críticas, como os desafios dos relacionamentos interpessoais, as complexidades da maternidade, o sacrifício inerente à experiência materna, além da busca por igualdade, independência e espiritualidade.

Artistas participantes: Andréa Noronha, Ariany Machado, Aracely Miranda, Camila Lima, Daniela Guerra, Michele Ferri, Maria Libonati, Milene Fonseca, Nazaré Mello, Rose Maiorana, Rose White, Rosana Uchôa, Renata Costa e Paula Guedes.

VEJA MAIS

Elas retratam as lutas cotidianas — desde a carreira profissional e a conciliação com a maternidade até os dilemas emocionais nos relacionamentos —, criando um espaço de identificação e resistência para o público.

Artista Andrea Noronha (Divulgação)

A importância de dar voz às mulheres amazônicas

Para Andréa Noronha, o evento é um marco na valorização da arte e da identidade feminina regional:

“Realizar uma exposição que destaca as vozes das mulheres amazônicas é de suma importância, pois proporciona um espaço para valorizar e reconhecer suas experiências e trajetórias. No contexto amazônico, onde realidades sociais e culturais são frequentemente invisibilizadas, a arte torna-se uma ferramenta poderosa de resistência. A mostra não só celebra a diversidade das narrativas femininas, mas também promove a conscientização sobre questões sociais, ambientais e identitárias enfrentadas por essas mulheres.”

Ela ainda reforça a honra de representar outras vozes:

“Participar dessa exposição é profundamente significativo. Sinto-me honrada em representar histórias tão poderosas e únicas, muitas vezes silenciadas. Em minhas obras, busco transmitir a riqueza e os desafios da vivência feminina na Amazônia — um espaço vibrante, mas também cheio de obstáculos. Meu objetivo é refletir não apenas a beleza cultural da região, mas também as lutas que enfrentamos diariamente.”

Arte como reflexo e transformação

As obras expostas denunciam o sufocamento da voz feminina diante de questões sociais, ambientais e políticas. O objetivo da mostra, porém, vai além dos desafios: é celebrar a resiliência e a força das mulheres amazônicas.

Como finaliza Andréa Noronha: “Espero que a exposição crie um ambiente de acolhimento e diálogo, onde o público se conecte emocionalmente com essas histórias. Mais do que entreter, queremos informar e sensibilizar sobre a realidade local, gerando empatia e reflexão crítica.”