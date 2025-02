Exposição “Nortear” exibe obras de artistas locais na Assembleia Paraense; veja

Uma oportunidade única de contemplar diversas obras de artistas do norte do Brasil está sendo realizada na Assembleia Paraense desde o dia 20 de fevereiro. O projeto “Nortear - Uma Guinada ao Norte no Acervo de Sócios da AP” tem obras cedidas do acervo de sócios da Assembleia Paraense e a exposição das obras irá até o dia 1° de abril, no Hall do Complexo de Eventos e no Memorial AP (Sede Campestre). As visitas são livres para sócios e podem ser feitas de terça a sexta, das 10h às 16h, já para convidados de sócios, deve ser feita a emissão de convite da cota mensal.

A curadoria da exposição, feita por Thiago Lima, tem a colaboração dos proprietários das peças e que possuem um valor inestimável para os colecionadores associados do Clube, já que pertencem ao acervo de cada um. De acordo com a organização, a visita à exposição é um rico passeio cultural que conduz o público pelas diversas figuras, cores, técnicas dos artistas e cenas artísticas, reunindo o talento e a criatividade de cada autor.

Os artistas que estão com as suas obras expostas no Hall do Complexo de Eventos e no Memorial AP (Sede Campestre) são: Acácio Sobral; Berna Reale; Cristiane Martins; Dina Oliveira; Éder Oliveira; Eduardo Mello; Elieni Tenório; Elza Lima; Emmanuel Nassar; Fernando Leitão; Geraldo Teixeira; Guy Veloso; Igor Oliveira; Jocatos; Jorge Eiró; Keyla Sobral; Luiz Braga; Marinaldo; Mistral; Pablo Mufarrej; Petchó; Raymundo Nogueira; Ronaldo M. Rêgo; Simões; Tadeu Lobato; Walda Marques e Zoca.

Cada obra saiu do acervo dos sócios da Assembleia Paraense, que gentilmente cederam as suas coleções de obras para a exposição “Nortear”. Sendo eles: Afonso Lobato; Albano Martins; Alessandra Malcher; Antônio Braga; Arlindo Guimarães; Arthur Siso Pinheiro; Augusto Teixeira; Bruna Braga da Silveira; Bruno Coelho de Souza; Caio Trindade; Clovis Malcher; Danilo Cosenza; Gabriel Botelho; Giusepp Mendes; Jordana Athias; Jorge Alex Athias; Léo Couceiro; Márcio Clementino; Paulo Henrique Lobo; Paulo Raiol; Pedro Bentes; Roberto Xerfan; Thiago Lima; e Yeda Potiguar.

Como forma de valorizar a integração da cultura artística na vivência cotidiana da Assembleia Paraense, o evento tem o intuito de reforçar esse compromisso. Dessa forma, o espaço da exposição se torna um importante lugar para o compartilhamento de histórias, inspirações e sensibilidades por meio das obras exibidas na Sede Campestre. A visitação será de terça a sexta, das 9h às 18h (sem atendimento), e aos domingos, das 10h às 16h. O evento é de livre acesso aos sócios. Convidados de sócio com emissão de convite da cota mensal.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)