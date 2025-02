Prefeitura de Belém inicia repasses às escolas de samba; confira

Conforme acertado em coletiva de imprensa, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), iniciou na tarde de quinta-feira, 27, o processo de repasse das subvenções às Escolas de Samba de Belém e distritos. As primeiras agremiações contempladas são de Mosqueiro e Outeiro. As duas escolas de Mosqueiro receberam R$ 30 mil cada uma; e as cinco agremiações de Outeiro foram contempladas com R$ 20 mil cada. O calendário do processo de repasses segue, nesta sexta-feira, 28, atendendo as escolas do Grupo Especial e as escolas do Primeiro e Segundo Grupos.

Os termos de repasses foram assinados pela secretária de Cultura e Turismo de Belém, Cilene Sabino, e os representantes legais das agremiações, durante encontro na sede da Semcult, em Belém. Os aportes financeiros do Carnaval 2025 são destinados ao conjunto de quesitos apresentados pelas escolas durante os desfiles e concursos oficiais da maior festa popular do País. O Governo do Estado também está apoiando a programação. O governador Helder Barbalho assinou Termo de Fomento para o carnaval injetando mais recursos, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), além de crédito suplementares do Banco do Estado do Pará (Banpará).

“Nosso compromisso em realizar o maior carnaval de todos os tempos em Belém está sendo cumprido e nós queremos agradecer ao governo do Estado e ao prefeito Igor Normando e o vice-prefeito, Cássio Andrade, pelo empenho em destinar recursos de apoio cultural as escolas de samba, que estarão brilhando na avenida”, disse a secretária Cilene Sabino.

Mosqueiro celebra a parceria e avisa que a ilha está pronta para os desfiles

“O distrito de Mosqueiro está pronto para realizar um grande carnaval. As estruturas de arquibancadas e palco já estão montadas na praça da Vila e nosso sentimento de realizar uma grande festa para quem for aproveitar a bucólica no feriadão de folia”, disse o subprefeito de Mosqueiro, o coronel PM Renato Brandão, que esteve na sede da Semcult acompanhando a solenidade de repasse das escolas.

O presidente da Universidade do Samba Piratas da Ilha, Lauro Pantoja, destacou que a escola está pronta e vai desfilar o enredo “Uma odisseia pirateana rumo ao jubileu de ouro”, em alusão aos 50 anos da escola festejados em 2025 e também às belezas naturais de Mosqueiro. A escola, segundo Lauro Pantoja, vai para avenida com 250 componentes, distribuídos em sete alas, além da bateria “Tsunami” do mestre Beto. “A escola tem muito a agradecer a Prefeitura de Belém por esse apoio cultural às escolas de Mosqueiro, que sempre realizaram carnavais memoráveis”, disse ele,

A representante da escola Peles Vermelha, Rejane Socorro Ferreira de Oliveira, também era só gratidão pelo apoio cultural recebido. A escola é uma das maias tradicionais da ilha e deverá se apresentar na avenida com enredo “Peles Vermelha na ilha do amor”, uma releitura de carnavais das décadas de 1980 e 1990, com quatro alas e alegorias. “Nosso carnaval está na fase final, mas temos certeza que entregaremos um desfile á altura do público que estará nos acompanhando”, destacou Rejane Ferreira.

Outeiro contará com desfiles e show da Banda Sayonara

Cinco escolas de samba do distrito de Outeiro também foram contempladas com recursos culturais. E, assim como em Mosqueiro, o distrito terá apenas desfiles das escolas de samba, mas contará com vasta programação de blocos alternativos com saídas da área do Alphaville até o pontão da Água Boa. O carnaval em Outeiro já começa no sábado, 1º, e vai até a quarta-feira, 5. Uma das atrações será a Banda Sayonara, no domingo de carnaval, a partir das 21h.

Conheça as escolas contempladas com subvenções da Prefeitura de Belém

Mosqueiro:

Universidade do Samba Piratas da Ilha

Escola de Samba Peles Vermelha

Outeiro:

Grêmio Recreativo Carnavalesco Coringa do Samba

Grêmio Recreativo Beneficente Cultural Gaviões do Samba

Associação Cultural Encanto da Ilha

Associação Carnavalesca Raio X

Associação Carnavalesca e Cultural O Sindicato