Carnaval de Capanema: 'Folia de Todos' terá programação gratuita em quatro dias de festa; confira

A partir deste sábado, 01, o município de Capanema, no nordeste paraense, promete ser palco de um dos maiores carnavais do Estado deste ano. Com uma nova estrutura, a arena, localizada no loteamento Valle, vai sediar atrações locais e nacionais, com o objetivo de levar muita música e animação à população e visitantes.

Intitulado "Folia de Todos", o evento é promovido pela prefeitura municipal por meio da Secretaria de Cultura. Segundo a secretária Celina Farias, a estrutura e organização do evento está preparada para receber as milhares de pessoas que vão passar pelos quatro dias de festa no corredor da folia. "Preparamos tudo para serem dias de muita festa e alegria em nossa cidade, tanto para nossa população quanto para os visitantes que estarão conosco neste feriadão de Carnaval ", anuncia.

Para o prefeito Claudionor Moreira, o evento será uma oportunidade de diversão saudável e valorização da cultura no município. "Capanema está pronta para receber os foliões da zona urbana, rural e dos municípios vizinhos para essa grande festa que a prefeitura organizou. Todos serão recebidos com a estrutura necessária para brincarem com entusiasmo e segurança", garante o gestor municipal.

A programação intitulada "Folia de Todos", vai do dia 1o até o dia 04 de março. No sábado, 01, as apresentações são de DJ Leozinho, Banda Hits, a banda baiana Barca Real e cantora Naiara Azevedo.

Domingo, 02, a folia começa com arrastão do bloco, Virtudão, Mizerê, DJ Gilberto e Eric Pirô. Já na segunda-feira, 03, tem concentração dos blocos da cidade, Balada Kids, Thiago Araújo, Sambloco, Marretada e Muller Monteiro.

Para encerrar o Carnaval capanemense, na terça-feira, 04, mais um arrastão dos blocos, Keyla de Paula, Paulinho Moreno e Diogo Oliveira.