Volta do trio elétrico promete animar ainda mais a folia em Mosqueiro

O carnaval de Mosqueiro volta como "nos velhos tempos". Após anos de proibição, o trio elétrico volta a fazer parte do período carnavalesco. A iniciativa faz parte da integração da programação de carnaval da capital e distritos realizada pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e uma rede apoio dos órgãos de segurança, mobilidade urbana, saúde, justiça, diversidade social e cidadania.

A secretária de Cultura e Turismo, Cilene Sabino fala sobre a oportunidade de resgatar uma festa memorável e ainda possibilitar às pessoas reviverem momentos felizes junto a familiares e amigos: “O Carnaval 2025 de Belém e distritos será gigantesco, as pessoas estão ansiosas por essa vivência de resgate de memórias afetivas guardadas com tanto carinho em seus corações. A prefeitura está trabalhando muito para realizar o maior carnaval de todos os tempos na capital paraense”.

A Banda Xeiro Verde marca essa volta do trio elétrico no carnaval de Mosqueiro. A vocalista Hellen Patrícia convida os foliões para agitarem a bucólica na maior festa popular ao som de ritmos marcantes, carnaval, brega, axé e muito mais. “É maravilhoso voltar a Mosqueiro para fazer carnaval, a Xeiro Verde tocou em muitos carnavais na ilha e temos um saudosismo daquela época e estou muito ansiosa para reencontrar o público e reviver essa experiência”, destaca a cantora.

Para o subprefeito de Mosqueiro, coronel PM Renato Brandão, todas as providências de segurança, acessibilidade e demais programações festivas já foram tomadas para garantir um carnaval seguro e de muita emoção e alegria. Além do retorno do trio elétrico, Mosqueiro terá desfiles de blocos de animação e das Escolas de Samba Piratas da Ilha e Peles Vermelha.

A programação oficial será aberta no sábado, dia 1º, seguindo até a quarta-feira de Cinzas, com muita festa de blocos de animação. “Estamos prontos para realizar um grande carnaval com mais de trinta blocos que vão desfilar nos dias 3 (segunda-feira) e 4 (terça-feira), na praça da Vila”, disse o subprefeito Renato Brandão.

A Comissão de Blocos de Mosqueiro, que há seis anos participa da organização do evento, também já finalizou os preparativos e aguarda um grande carnaval. O presidente da Comissão Raimundo Jorge, disse que o apoio da PMB por meio da subprefeitura de Mosqueiro é fundamental para a tranquilidade da festa. “Fizemos quatro reuniões preparativas com representantes dos 37 blocos que compõem a comissão e a subprefeitura de Mosqueiro. Queremos e faremos aquele carnaval tradicional de Mosqueiro com muitas famílias e amigos”, disse Raimundo Jorge.

Agende-se

02/03 – Desfiles das Escolas de Samba Piratas da Ilha e Peles Vermelha

Local – Praça da Vila

Horario: 20h

03/03 – Trio Elétrico/Banda Xeiro Verde

Horário: 14h

Concentração: Orla da praia do Farol – caramanchão do Chapéu Virado.

Vila

Horário: 18h – Desfile de Blocos – Rua Nossa Senhora do Ó. Concentração: Rua do Jambeiro.

04/03 – Desfile de Blocos

Local: Praça da Vila. Concentração: Rua do Jambeiro.