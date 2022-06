Exposição mostra o trabalho e arte do homem kayapó

Dos territórios produtivos Kayapó, espalhados em cerca de 6 milhões de hectares de florestas, sai a matéria-prima usada na produção tradicional de artesanato, que vem sendo repassada dos mais velhos aos mais jovens. O uso desse insumos naturais, que inclui madeira, fibra, cipó, folhas e sementes, proporciona uma intensa relação com a floresta que se transforma em artesanatos utilitários, rituais, estéticos, decorativos e funcionais. É esse trabalho, feito por mestres artesãos que guardam dezenas de anos de conhecimentos originários o foco da Exposição "Arte do Homem Kayapó", que se inicia nesta terça-feira(14), no Espaço São José Liberto, às 18h30.

"A arte utilitária dos kayapó reúne ferramentas,utensílios para uso doméstico,para carregar alimentos da roça, armas, instrumentos musicais... então, todo esse repertório produtivo foi a base para essa exposição focada na arte dos homens kayapó", explica Cleber Oliveira, da Fundação Kabu, curador da exposição.

O principal objetivo da exposição é valorizar os conhecimentos, associados à produção artesanal Kayapó do Povo Mekrãgnoti. Retirar os objetos produzidos na Terras Indígenas, trazer para as cidades e dar novos sentidos ao que é feito nas comunidades é uma enorme contribuição para a ruptura de preconceitos e a quebra de estigmas que acompanham a história dos povos indígenas. A exposição é fruto do projeto "Produtos da Sociobiodiversidade Kayapó", iniciado em 2010, que vem fortalecendo, resgatando e qualificando o trabalho artesanal Kayapó, a partir do desenvolvimento dos diferentes níveis da cadeia produtiva dos artesanatos, contribuindo para o fortalecimento da transmissão dos conhecimentos tradicionais.

"Esse conhecimento tem sido fortalecido e transmitido a partir das gerações e revela um pouco do passado dos kayapó,mas também é contemporâneo porque o futuro tá ligado a esses objetos. A manutenção desses objetos é a salvaguarda dessa cultura material e imaterial, então a exposição é fundamentada e focada na arte dos homens e traz textos que vão explicar o modo de fazer, onde essas comunidades moram, como eles trabalham, a importância desse material para a geração de renda que mantém as famílias. Esse projeto, além de salvaguardar a cultura,fortalecer a transmissão de conhecimentos, proteger a floresta, também é o ganha-pão dessas famílias", afirma Cleber.

A diversidade de produtos é enorme. Na exposição é possível encontrar cestos e paneiros, feitos com a fibra do anajá ou com cipó titica, cocares confeccionados em taquara, botoques de mogno, velas no ouriço de castanha, bolsas de buriti, pentes produzidos com talos de palmeira e linha,chocalho de pé com sementes de pequi e até arranhadeiras criadas a partir de cabaça e dentes de peixe.Mas,além desse artesanato utilitário,estético,decorativo e funcional,tem adornos feitos em miçangas que encantam pela cores e modelos.

Exposição Kayapó (Divulgação)

"A exposição reúne, além de imagens, fotografias e textos, os próprios objetos que foram confeccionados. São mais de 60 objetos produzidos na floresta com baixo impacto ambiental e com alto valor cultural agregado", conclui Cleber.

A Exposição "Arte do Homem Kayapó" é realizada pelo Instituto Kabu/Kayapó, com apoio do governo do Estado, através das Secretarias de Desenvolvimento Econômico,Mineração e Energia (Sedeme) e Cultura(Secult), Instituto de Gemas e Joias da Amazônia (Igama), além da Federação dos Povos Indígenas do Pará(Fepipa), Origens Brasil Xingu e Zurich.

Agende-se:

Exposição "Arte do Homem Kayapó"

De 14 a 26/06

Espaço São José Liberto

Visitação: terça a sábado,de 10h às 18h

domingos e feriados,de 10h às 14h