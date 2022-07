Exposição inédita de insetos gigantes anima crianças e adultos em Belém

A exposição “Insetos Gigantes” chega a Belém pela primeira vez, na Praça Central do Boulevard Shopping. A proposta da mostra é mexer com a imaginação de crianças e adultos através de uma versão ampliada dos insetos, por meio de uma experiência hiper-realista e sensorial. No total, o evento traz quatorze insetos gigantes.

Segundo a gerente de marketing do shopping, Cristina Oliveira, “a exposição foi idealizada no mês de julho, para oferecer um momento de lazer e conhecimento aos visitantes, principalmente às crianças nesse período de férias escolares. É uma experiência única, para além das figuras dos livros de ciências. A técnica hiper-realista permite que o público conheça detalhes da anatomia desses insetos de forma ampliada”, explicou.

VEJA MAIS

Entre os insetos da mostra, o público vai poder ver de perto o “Louva-a-Deus”, que já tem catalogado em todo o Brasil, mais de 250 espécies diferentes. Mas no passeio, é possível ver também outros pequenos gigantes como lagarta, joaninha, aranha, abelha, libélula, borboleta, formiga. Os sons da floresta vão permitir uma experiência única aos visitantes. A técnica hiper-realista traz a perfeição em cada detalhe das asas, patas, antenas, e ferrões de cada inseto.

Vale destacar que o cenário conta também, com folhagens, e até um sofá de grama para fazer um registro especial do passeio com a família. As crianças ainda poderão se divertir na área kids, e tirar fotos dentro de uma minhoca gigante.

Cristina reforça ainda que “nós gostamos de apostar sempre em temas que dialoguem com os clientes, ainda mais quando se trata sobre meio ambiente e sustentabilidade. Nós estamos no coração da Amazônia, e os insetos fazem parte desse rico bioma E o nosso objetivo, também, é trazer essa mensagem sobre a importância dessas espécies ao planeta, de maneira lúdica e divertida para todas as famílias”, concluiu.

Agende-se

“Exposição Insetos Gigantes”

Data: até 29/07

Hora: Horário de funcionamento do shopping

Local: Praça Central de Eventos (Piso 1 - Boulevard Shopping)

Evento Gratuito