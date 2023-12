Exposição “Amazônica Líquida’ segue em exposição com apoio do TRT-8 até o dia 7 de dezembro

A exposição “Amazônia Líquida”, da empresária e artista plástica Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf, segue aberta para visitação até o dia 7 de dezembro na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), em Belém, que fica na travessa Dom Pedro I, 746. A mostra iniciou no dia 8 de novembro e reúne 31 obras desenvolvidas a partir da intervenção da artista plástica sobre imagens do fotógrafo. As pessoas interessadas podem conhecer as obras nos horários de 8h as 15h.

O desembargador Marcus Augusto Lousada Maia, presidente do TRT-8 e parceiro da exposição “Amazônia Líquida”, considera que é fundamental o fomento dos trabalhos dos artistas plásticos paraenses por parte das instituições. “A gente possibilita que o público, de uma maneira geral, frequente a exposição, a partir da disponibilização do espaço. A gente trabalha incansavelmente para que o trabalho artístico feito localmente seja conhecido”, afirma o presidente.

A obra de Rose Maiorana e Tarso Sarraf foi conhecida pelo desembargador de forma não planejada. “Ocorreu até de um modo casual. Eu estava em uma reunião de trabalho quando tive conhecimento do material produzido pela Rose Maiorana. Fiquei absolutamente encantando com as obras, e então fiz o convite para que a exposição pudesse vir para cá. Acabamos por materializar uma conversa que tivemos de trabalho”, relata Marcus Lousada.

O presidente adianta que outros artistas irão expor na galeria da instituição, em breve. “O nosso espaço cultural tem uma agenda e está disponível para quem quiser realizar uma exposição. Eu tenho uma programação anual e a gente, dentro do possível, entramos em contato com os artistas locais para contribuir com a divulgação do trabalho de cada um deles”, explica Lousada. Pessoalmente, o desembargador destaca que tem admiração pelas artes plásticas. “Gosto de frequentar exposições, pinacotecas. Confesso que às vezes tenho dificuldade de entender o que o artista está querendo mostrar com o trabalho dele, mas, obviamente, procuro me instruir para poder contribuir com a divulgação”, conclui.

Rose Maiorana afirma que o processo criativo para a exposição se deu a partir de estudos. “Eu não faço só intervenção, eu faço os meus quadros. Mas comecei a estudar intervenção; para fazer nas fotos e é muita responsabilidade, porque eu não vou distorcer uma foto. Eu coloco o meu tom de artista plástica com o de outro artista, que trabalha com a arte da fotografia. Então sempre pinto, mando a foto para o Tarso e assim vamos trocando", explica Rose Maiorana.

Serviço

Evento: Exposição Amazônia Líquida de Rose Maiorana e Tarso Sarraf

Entrada: gratuita.

Obras: 30 obras.

Local: Espaço Cultural do Tribunal Regional do trabalho 8ª região. (TRT-8)

Horário: de segunda a sexta-feira, de 8h às 15h.