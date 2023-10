Exposição “Amazônia Líquida” terá mostra no Espaço Cultural do TRT-8

A exposição “Amazônia Líquida” da artista plástica Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf, inaugura temporada no próximo dia 7 de novembro, a partir de 19h, no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), com a presença de convidados. A mostra será composta por mais de 30 obras, que trazem intervenções de Rose Maiorana sobre os trabalhos do repórter fotográfico Tarso Sarraf. A mostra estará no Espaço Cultural Ministro Orlando Teixeira da Costa, localizado na sede do TRT-8 em Belém, na travessa Dom Pedro I, nº 746, em frente à praça Brasil, no bairro do Umarizal.

A exposição "Amazônia Líquida" conta com fotos que retratam a Amazônia e a relação da população com as águas. As fotografias de Tarso mostram o dia-a-dia do povo amazônico que ganham mais destaque com as intervenções de Rose Maiorana, considerada um dos novos talentos da arte. Os quadros que compõem a “Amazônia Líquida” já foram expostos em outros Estados como São Paulo, Rio Grande do Sul.

As obras também estarão no estrangeiro em breve na exposição coletiva Pop Up Art100, que passará por Barcelona, na Espanha, de 1 a 8 de dezembro, e Cascais, em Portugal, entre os dias 10 a 16 de dezembro. A exposição contará com 45 artistas da galeria de arte contemporânea Art100, de Porto Alegre (RS). Em Porto Alegre, algumas obras da “Amazônia Líquida” também estarão na Galeria Art100, Rua Cristóvão Colombo nº 100, em Porto Alegre, de dezembro até março do próximo ano.

A expectativa dos artistas Rose Maiorana e Tarso Sarraf é que os visitantes tanto na exposição Espaço Cultural do TRT-8 Ministro Orlando Teixeira da Costa, quanto nas exposições em outros Estados e países conheçam um pouco mais da região amazônica. “Esperamos transmitir ao público nossa preocupação e a importância da região Amazônica não só para nós, como para o mundo. Nossa troca visa apresentar nossa região”, explicou anteriormente Rose Maiorana.

SERVIÇO: Exposição “Amazônia Líquida”

Mostra de 30 quatros de Rose Maiorana e Tarso Sarraf

Vernissage dia 7 de novembro, a partir de 19h,

Local: Espaço Cultural Ministro Orlando Teixeira da Costa, no 1º Andar do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8)

Endereço: sede do TRT-8, na travessa Dom Pedro I, nº 746, em frente à praça Brasil, no bairro do Umarizal.