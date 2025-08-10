Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Exposição ‘Amazônia Líquida – Fluidez Artística / Especial COP 30’ terá desfile de moda inédito

O desfile será com vestidos pintados pela artista plástica e vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana 

Gustavo Vilhena*
fonte

Para Rose Maiorana, não há limites quando a arte se compromete com a valorização da Amazônia — especialmente em um ano em que Belém sedia a COP 30. (Tarso Sarraf)

A exposição “Amazônia Líquida – Fluidez Artística / Especial COP 30”, da artista plástica e vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, terá uma atração especial. Além das obras de Rose em conjunto com o fotojornalista Tarso Sarraf, coordenador de Audiovisual e Fotografia do Grupo, o evento contará com um desfile de moda exclusivo, apresentando 10 vestidos pintados pela artista.

Com trabalhos já expostos no Brasil e no exterior, a mostra da dupla e o desfile chegam ao Clube Social Assembleia Paraense (AP), em Belém, a partir do dia 21 deste mês. A programação acontece na reta final de preparação para a COP 30 — Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, que reunirá cerca de 50 mil pessoas na capital paraense.

VEJA MAIS

image 'Amazônia Líquida' alerta, na AP, para a preservação da vida
Com 43 trabalhos de Rose Maiorana e Tarso Sarraf, exposição será aberta no dia 29 de agosto

image ‘Amazônia Líquida’ estreia com vernissage e obras inéditas em Belém
Mostra reúne 22 obras com intervenções da artista Rose Maiorana sobre fotografias do fotojornalista Tarso Sarraf

Arte que flui: a Amazônia entre fragilidades e resistência

O título e a concepção da mostra partem do conceito de modernidade líquida, do filósofo Zygmunt Bauman, que aborda a fluidez das relações sociais. A proposta é mergulhar, de forma sensível e visual, nas fragilidades e forças do bioma amazônico. O termo “líquida” remete à essência dos ecossistemas da região e, ao mesmo tempo, alerta para os riscos à vida causados pelas agressões ao meio ambiente.

Rose Maiorana

A narrativa visual convida o público a refletir sobre proteção ambiental, diversidade cultural e os contrastes entre a riqueza natural e o descaso político.

Moda e arte: os vestidos que contam histórias

Sobre a exposição na Assembleia Paraense, Rose destacou que a confecção de 10 vestidos, usados por 4 modelos, será o grande diferencial do evento:

“Pinto em tecido há mais de 20 anos, e para chegar a uma obra — seja em quadro, tecido ou papel — estudo muito. Busco emoções e referências que me toquem, para então traduzi-las na pintura. Dessa vez, trouxe para o tecido a essência da ‘Amazônia Líquida’, dialogando com as obras que criei em parceria com Tarso Sarraf.”

A produção dos modelos surgiu como um desafio durante uma visita ao clube:

“Quando estávamos na Assembleia, resolveram propor: ‘Rose, você consegue pintar 10 modelos exclusivos?’ Aceitei na hora e já estou finalizando. Os vestidos são da designer Felícia Maia, que me enviou os moldes para eu criar as pinturas.”

Cenas que retratam a vida amazônica

Nas obras expostas, os visitantes poderão observar:

  • O fluxo de barcos pelos rios;
  • Pescadores em sua rotina;
  • Manifestações culturais do Pará;
  • Crianças brincando nas águas;
  • Portos, embarcações e a pororoca;
  • Pôres do sol e a colheita de frutos.

São recortes do cotidiano de quem vive na região e depende dela para sobreviver, com imagens de cidades como Belém, São Caetano de Odivelas, Bragança, Melgaço e Santarém.

Arte sem fronteiras, em sintonia com a COP 30

Para Rose Maiorana, não há limites quando a arte se compromete com a valorização da Amazônia — especialmente em um ano em que Belém sedia a COP 30. Sobre o convite para expor no espaço, ela comentou:

“O presidente da Assembleia Paraense nos convidou para a mostra, e aceitamos prontamente. Com muitas obras inéditas, será ótimo ocupar um local que recebe tantas pessoas.”

A exposição promete unir arte, moda e conscientização ambiental, reforçando a urgência de proteger a Amazônia em um momento histórico para o planeta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

exposição amazônia liquida

Rose Maiorana

Tarso Sarraf

assembleia paraense

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MOVIMENTO

Dança em Trânsito traz quatro companhias internacionais e duas nacionais para Belém

O festival internacional de dança contemporânea que tem por objetivo valorizar, promover e democratizar esta expressão artística através do intercâmbio entre artistas e companhias do Brasil e do exterior

14.08.25 10h46

ROCK POP NO MANGUEIRÃO

Paulo Ricardo traz nova turnê a Belém e relembra vínculo forte com público paraense

Cantor destaca ligação com a cidade desde 86 e fala sobre a música ‘Rádio Pirata’ na torcida do Paysandu

14.08.25 8h00

SHOW

Rubel chega a Belém com turnê intimista e ingressos esgotados para shows no Estação Gasômetro

O cantor apresenta repertório que abrange seus quatro discos, incluindo o recente “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”

13.08.25 8h00

VIRALIZOU

VÍDEO: Artista transforma madeira abandonada na rua em obra de arte, em Cametá

O artista visual de 26 anos compartilhou o processo nas redes sociais, buscando democratizar o acesso à arte por meio de intervenções urbanas

12.08.25 23h25

MAIS LIDAS EM CULTURA

'ANABOLIZANTES'

Após fotos de biquíni, Virginia Fonseca vira alvo de especulações na web; veja a evolução do shape

Influenciadora apareceu de biquíni nas redes e internautas reagiram com elogios e críticas sobre mudanças físicas

13.08.25 22h08

Prazer diferenciado

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

14.08.25 14h14

ROCK POP NO MANGUEIRÃO

Paulo Ricardo traz nova turnê a Belém e relembra vínculo forte com público paraense

Cantor destaca ligação com a cidade desde 86 e fala sobre a música ‘Rádio Pirata’ na torcida do Paysandu

14.08.25 8h00

+18

Andressa Urach detalha encontro íntimo com Léo Santana e choca web: 'mexeu com meu útero'

Criadora de conteúdo adulto relembrou suposto envolvimento com o cantor baiano durante entrevista

04.08.25 23h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda