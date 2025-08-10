Exposição ‘Amazônia Líquida – Fluidez Artística / Especial COP 30’ terá desfile de moda inédito

A exposição “Amazônia Líquida – Fluidez Artística / Especial COP 30”, da artista plástica e vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, terá uma atração especial. Além das obras de Rose em conjunto com o fotojornalista Tarso Sarraf, coordenador de Audiovisual e Fotografia do Grupo, o evento contará com um desfile de moda exclusivo, apresentando 10 vestidos pintados pela artista.

Com trabalhos já expostos no Brasil e no exterior, a mostra da dupla e o desfile chegam ao Clube Social Assembleia Paraense (AP), em Belém, a partir do dia 21 deste mês. A programação acontece na reta final de preparação para a COP 30 — Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, que reunirá cerca de 50 mil pessoas na capital paraense.

O título e a concepção da mostra partem do conceito de modernidade líquida, do filósofo Zygmunt Bauman, que aborda a fluidez das relações sociais. A proposta é mergulhar, de forma sensível e visual, nas fragilidades e forças do bioma amazônico. O termo “líquida” remete à essência dos ecossistemas da região e, ao mesmo tempo, alerta para os riscos à vida causados pelas agressões ao meio ambiente.

Rose Maiorana

A narrativa visual convida o público a refletir sobre proteção ambiental, diversidade cultural e os contrastes entre a riqueza natural e o descaso político.

Moda e arte: os vestidos que contam histórias

Sobre a exposição na Assembleia Paraense, Rose destacou que a confecção de 10 vestidos, usados por 4 modelos, será o grande diferencial do evento:

“Pinto em tecido há mais de 20 anos, e para chegar a uma obra — seja em quadro, tecido ou papel — estudo muito. Busco emoções e referências que me toquem, para então traduzi-las na pintura. Dessa vez, trouxe para o tecido a essência da ‘Amazônia Líquida’, dialogando com as obras que criei em parceria com Tarso Sarraf.”

A produção dos modelos surgiu como um desafio durante uma visita ao clube:

“Quando estávamos na Assembleia, resolveram propor: ‘Rose, você consegue pintar 10 modelos exclusivos?’ Aceitei na hora e já estou finalizando. Os vestidos são da designer Felícia Maia, que me enviou os moldes para eu criar as pinturas.”

Cenas que retratam a vida amazônica

Nas obras expostas, os visitantes poderão observar:

O fluxo de barcos pelos rios;

Pescadores em sua rotina;

Manifestações culturais do Pará;

Crianças brincando nas águas;

Portos, embarcações e a pororoca;

Pôres do sol e a colheita de frutos.

São recortes do cotidiano de quem vive na região e depende dela para sobreviver, com imagens de cidades como Belém, São Caetano de Odivelas, Bragança, Melgaço e Santarém.

Arte sem fronteiras, em sintonia com a COP 30

Para Rose Maiorana, não há limites quando a arte se compromete com a valorização da Amazônia — especialmente em um ano em que Belém sedia a COP 30. Sobre o convite para expor no espaço, ela comentou:

“O presidente da Assembleia Paraense nos convidou para a mostra, e aceitamos prontamente. Com muitas obras inéditas, será ótimo ocupar um local que recebe tantas pessoas.”

A exposição promete unir arte, moda e conscientização ambiental, reforçando a urgência de proteger a Amazônia em um momento histórico para o planeta.