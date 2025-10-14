‘Excangalhada Drag Race Belém 2025’ promete entregar disputa com humor e performances

Com risadas, diversão e muitas surpresas, a segunda edição do concurso “Excangalhada Drag Race Belém” acontecerá nos dias 18 e 19 de outubro, em Belém. O evento é uma gincana de integração que conta com a participação de equipes de cinco a seis pessoas, prometendo apresentar um espetáculo intenso de criatividade e performances que valerão um prêmio final de R$ 5 mil.

“É um evento que vai além do riso. Fala sobre acolhimento e afetividade. Nós da produção preparamos um espaço divertido, mas sempre focados no bem-estar de todas as pessoas, das equipes e do público. Talvez essa seja a fórmula de sucesso, por ser mais que um concurso. Ocupar espaços nos mostra como podemos ir além do que já nos propomos no dia a dia. E mais, ocupamos espaços através do riso e com a nossa felicidade”, revela o organizador da festa Adriano Furtado (Xirley Tão).

Brincadeiras nas ruas e arrecadação de alimentos

No primeiro dia do evento, a competição será realizada na Praça do Carmo com provas inspiradas em brincadeiras escolares, desafiando as equipes e o público a rirem juntos durante a competição. Nesta tarde, haverá ainda uma prova especial de arrecadação de alimentos, que será promovida no evento e as doações serão destinadas à ONG Arte Pela Vida, que apoia pessoas que vivem com HIV/AIDS.

Já no segundo dia, as equipes se apresentarão no palco da Casa Mairi e exibirão um show completo de performances artísticas com improviso e características drag. Além dos espetáculos das pessoas inscritas no evento, o ‘Excangalhada Drag Race Belém 2025’ também contará com DJs, convidados especiais e outras atrações em um espaço que foi criado para celebrar a cultura e a resistência drag em Belém.

Compra de ingressos para o evento

Os ingressos antecipados para o concurso de drags podem ser adquiridos com as próprias candidatas, por meio do perfil do Instagram (@celestevolupia @aresestrelar @amorasdrag e @iamvallentina_). O evento é aberto ao público e cada ingresso comprado contará como 1 ponto para a equipe dona do bilhete.

Serviço

Evento ‘Excangalhada Drag Race Belém’

Datas, Horários e Locais:

Dia 18 de outubro: a partir das 16h na Praça do Carmo, bairro da Cidade Velha.

Dia 19 de outubro: a partir das 19h, na Casa Mairi (Praça do Carmo).

Ingressos: @celestevolupia, @aresestrelar, @amorasdrag e @iamvallentina_

Mais informações: @xirleytao.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)