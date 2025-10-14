Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

‘Excangalhada Drag Race Belém 2025’ promete entregar disputa com humor e performances

O evento conta com diversos shows artísticos das equipes inscritas na competição

Victoria Rodrigues
fonte

Esta será a segunda vez que o concurso de drags será realizado em Belém. (Foto: Divulgação)

Com risadas, diversão e muitas surpresas, a segunda edição do concurso “Excangalhada Drag Race Belém” acontecerá nos dias 18 e 19 de outubro, em Belém. O evento é uma gincana de integração que conta com a participação de equipes de cinco a seis pessoas, prometendo apresentar um espetáculo intenso de criatividade e performances que valerão um prêmio final de R$ 5 mil.

“É um evento que vai além do riso. Fala sobre acolhimento e afetividade. Nós da produção preparamos um espaço divertido, mas sempre focados no bem-estar de todas as pessoas, das equipes e do público. Talvez essa seja a fórmula de sucesso, por ser mais que um concurso. Ocupar espaços nos mostra como podemos ir além do que já nos propomos no dia a dia. E mais, ocupamos espaços através do riso e com a nossa felicidade”, revela o organizador da festa Adriano Furtado (Xirley Tão).

Brincadeiras nas ruas e arrecadação de alimentos

No primeiro dia do evento, a competição será realizada na Praça do Carmo com provas inspiradas em brincadeiras escolares, desafiando as equipes e o público a rirem juntos durante a competição. Nesta tarde, haverá ainda uma prova especial de arrecadação de alimentos, que será promovida no evento e as doações serão destinadas à ONG Arte Pela Vida, que apoia pessoas que vivem com HIV/AIDS.

Já no segundo dia, as equipes se apresentarão no palco da Casa Mairi e exibirão um show completo de performances artísticas com improviso e características drag. Além dos espetáculos das pessoas inscritas no evento, o ‘Excangalhada Drag Race Belém 2025’ também contará com DJs, convidados especiais e outras atrações em um espaço que foi criado para celebrar a cultura e a resistência drag em Belém.

VEJA MAIS

image Coletivo confirma realização da Festa da Chiquita 2025; veja a programação
A programação do lançamento inclui o show musical “Chiquita para Sempre”, além de apresentações de drag queens e DJs

image Aos 60 anos, ex-executivo deixa carreira para viver como drag queen; veja a transformação
Após deixar empresa de aviação, Fernando Magrin se reinventou como Mama Darling e leva alegria a milhares no bloco MinhoQueens

image Sem peruca e maquiagem, Pabllo Vittar posa 'desmontada' e exibe tanquinho
Cantora drag chamou atenção ao aparecer sem maquiagem e sem peruca durante viagem

Compra de ingressos para o evento

Os ingressos antecipados para o concurso de drags podem ser adquiridos com as próprias candidatas, por meio do perfil do Instagram (@celestevolupia @aresestrelar @amorasdrag e @iamvallentina_). O evento é aberto ao público e cada ingresso comprado contará como 1 ponto para a equipe dona do bilhete.

Serviço

Evento ‘Excangalhada Drag Race Belém’
Datas, Horários e Locais: 
Dia 18 de outubro: a partir das 16h na Praça do Carmo, bairro da Cidade Velha.
Dia 19 de outubro: a partir das 19h, na Casa Mairi (Praça do Carmo).
Ingressos: @celestevolupia, @aresestrelar, @amorasdrag e @iamvallentina_
Mais informações: @xirleytao.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

drag

cultura

perfomances

arte

concurso
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BRINCADEIRA

Linn vira 'madrinha' de 'bebês' de Leona Vingativa durante chá de revelação no Combu; entenda

A influencer celebrou mais um mês de sua “gravidez” em uma festa repleta de humor

13.10.25 21h04

FAMOSOS

Filha de Eminem anuncia gravidez e rapper será avô pela segunda vez

O anúncio da novidade foi feita nas redes sociais de Alaine Marie Scott, filha mais velha do artista

13.10.25 20h29

CURTIÇÃO 💃

VÍDEO: Ao som de brega, Liniker mostra ‘caqueado’ paraense em festa pós-Círio no Palácio dos Bares

A cantora marcou presença na pista e compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais

13.10.25 19h20

FAMOSOS

Karol Conká posta álbum do Círio de Nazaré e destaca conexão com Belém: ‘Me sinto em casa’

A cantora viveu dias de imersão na fé e na cultura paraense durante o final de semana

13.10.25 18h52

MAIS LIDAS EM CULTURA

deu ruim

Modelo brasileira é vetada pela Victoria's Secret por vender conteúdo adulto; saiba quem é

Mariana Marquini, alega que não foi avisada da proibição antes de iniciar o processo seletivo

13.10.25 16h10

LITERATURA

Dançarina e ex-BBB, Isabelle Nogueira divulga o livro ‘As Aventuras da Cunhã’

Apresentadora divulgou a segunda edição de ‘As Aventuras da Cunhã’, escrito em parceria com Darlisom Ferreira

14.10.25 12h11

FAMOSOS

Ana Castela estará na próxima novela das 7 da Globo

O anúncio foi feito no UpFront da TV Globo, evento voltado ao mercado publicitário

14.10.25 8h08

acabou a novela

Ana Castela e Zé Felipe se beijam publicamente na frente de ex do cantor

"Uma imagem vale mais que mil palavras, né?", disse o perfil do programa em que os cantores se apresentaram

13.10.25 10h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda