O Liberal chevron right Cultura chevron right

Coletivo confirma realização da Festa da Chiquita 2025; veja a programação

A programação do lançamento inclui o show musical “Chiquita para Sempre”, além de apresentações de drag queens e DJs

O Liberal
fonte

A Festa da Chiquita é realizada tradicionalmente em Belém como um espaço de celebração, diversidade e visibilidade, reunindo arte, música, dança e manifestações culturais que dialogam com a pluralidade amazônica. (Wagner Santana / O Liberal)

O Coletivo Filhas da Chiquita anunciou neste sábado (6) o lançamento oficial da Festa da Chiquita 2025, um dos maiores eventos culturais e de diversidade da Região Norte, que acontece no dia 19 de setembro, às 18h, no Memorial dos Povos, em Belém.

A programação do lançamento inclui o show musical “Chiquita para Sempre”, além de apresentações de drag queens e DJs. Também serão realizados os concursos de Garoto Chiquito e Drag da Chiquita, ambos com premiação em dinheiro. As inscrições já estão abertas pelo telefone (91) 98362-3686.

De acordo com a divulgação, o evento convida o público a celebrar a liberdade, a existência e a resistência da comunidade LGBTQIA+. “De onde fores ou quem fores, somos livres e vamos nos alegrar na nossa existência e resistência”, destaca a publicação oficial de lançamento.

A Festa da Chiquita é realizada tradicionalmente em Belém como um espaço de celebração, diversidade e visibilidade, reunindo arte, música, dança e manifestações culturais que dialogam com a pluralidade amazônica.

Serviço:
📅 Data: 19 de setembro
📍 Local: Memorial dos Povos (Av. Gov. José Malcher, 257 – Nazaré, Belém/PA)
⏰ Horário: 18h
🎤 Programação: Show musical, DJs, concursos e apresentações artísticas
📲 Inscrições: (91) 98362-3686
🔎 Realização: Coletivo Filhas da Chiquita

