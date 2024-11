Ex-membros do One Direction vão ao funeral de Liam Payne

Companheiros de música, ex-membros do One Direction foram ao funeral de Liam Payne, nesta quarta-feira (20), em Amersham, em Buckinghamshire, na Inglaterra. O funeral ocorreu pouco mais de um mês após a morte do artista, aos 31 anos.

Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik foram fotografados chegando à cerimônia que acontece na cidade de Amersham, no condado de Buckinghamshire, ao sul do Reino Unido. Kate Cassidy, namorada do cantor, também esteve no local. O funeral foi reservado a familiares e amigos.

Liam Payne havia consumido álcool, cocaína e um antidepressivo antes de morrer. Foi o que informou a Justiça argentina em 7 de novembro. Três pessoas foram acusadas pelo ocorrido.