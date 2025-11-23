A edição especial da Festa da Chiquita para a COP 30, intitulada Chiquita Day, realizada no último domingo (16) em Belém, terá nova edição com o evento Chiquita Day - Bye Bye COP 30, referência à tradicional Festa da Chiquita. A programação inicia com concentração às 15h na rua João Diogo, ao lado do Colégio Paes de Carvalho. Às 16h, os foliões e o anfitrião Elói Iglesias percorrem as ruas do bairro da Cidade Velha em direção ao espaço Mairí, na Praça do Carmo, onde será realizada uma festa para dizer adeus aos dias de efervescência cultural durante o período da Conferência do Clima.

O evento pretende repetir o sucesso de público da semana passada, quando atraiu turistas que circulavam pela capital paraense. “Chris Bolesta, um turista da Polônia, foi um dos que arriscaram o samba no pé na concentração do evento, na Praça da Bandeira, bairro da Campina. Ele destacou a riqueza cultural que encontrou em Belém. "Eu acabei de chegar e vi isso, achei incrível. Estamos explorando a cidade, vendo o Brasil como ele é. É o único dia livre durante a COP, então espero que na próxima semana não só tenha tempo para trabalhar, mas também explorar a cultura", comentou.

O cantor, compositor e performer Elói Iglesias, liderança da famosa Festa da Chiquita, que ocorre durante o Círio de Nazaré, anunciou nas redes sociais o segundo domingo consecutivo de Chiquita Day, dessa vez com o mote “Bye Bye COP 30”. A programação também serve de ensaio para o bloco de Carnaval Fofó de Belém, também comandado por Elói, que completa 32 anos em 2026.

"Nós queríamos ter um espaço nosso, da comunidade LGBTQIAPN+, para marcar esse momento da COP. Graças a Deus conseguimos fazer. Ficamos muito felizes também por termos tido grande apoio da Polícia Militar do Pará fazendo a nossa segurança. Agradeço muito todo mundo que veio. Queremos demarcar todas as nossas lutas e dizer que existimos. Eu, que sou LGBT, artista, pobre, entendo todas as opressões; por isso, convoco para que a gente venha para a rua”, discursou Elói Iglesias no último domingo, no encerramento da programação. Neste domingo, os organizadores prometem realizar u evento ainda mais alegre, com o momento do cortejo e a festa no espaço Mairi, na rua Siqueira Mendes, 18.

Festa da Chiquita

Realizada anualmente, geralmente na véspera do Círio de Nazaré, a festa é conhecida por sua atmosfera inclusiva e irreverente, atraindo pessoas de diferentes origens, especialmente da comunidade LGBTQIAPN+ e dos movimentos sociais.

Mais do que uma festa, a Chiquita é considerada um ato político e cultural, que mistura celebração e protesto, defendendo a igualdade, os direitos humanos e a valorização da cultura amazônica.

Em 2025, a Festa da Chiquita chegou à sua 49ª edição com ainda mais reconhecimento. O projeto foi contemplado com o Prêmio Rodrigo de Melo Franco de Andrade, concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) a iniciativas de salvaguarda cultural em todo o país. “Fomos o projeto mais bem pontuado entre quase 400. É um reconhecimento enorme do valor histórico, social e simbólico da Chiquita”, comemorou Elói em outubro deste ano.

SERVIÇO

Chiquita Day - Bye Bye COP 30

Concentração: às 15h na rua João Diogo, ao lado do Colégio Paes de Carvalho

Cortejo: saída às 16h em direção ao espaço Mairí, na rua Siqueira Mendes, 18

Informação sobre ingressos: (91) 99272-3403