Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

'Chiquita Day' atrai turistas internacionais na agenda cultural da COP 30

Visitante da Polônia aproveitou o único dia livre para participar da festa e explorar a "rica cultura do Brasil"

Gabriel da Mota
fonte

Turistas se encantaram com a bateria da escola Guardiões do Samba na concentração do evento, na Praça da Bandeira (Reprodução / Gabriel da Mota / especial para O Liberal)

Durante a edição especial da Festa da Chiquita para a COP 30, realizada neste domingo (16) em Belém, turistas internacionais que estão na cidade para a conferência climática aproveitaram para conhecer um dos eventos mais importantes para a comunidade LGBTQIAPN+ do Pará.

Chris Bolesta, um turista da Polônia, foi um dos que arriscaram o samba no pé na concentração do evento, na Praça da Bandeira, bairro da Campina. Ele destacou a riqueza cultural que encontrou em Belém.

"Eu acabei de chegar e vi isso, achei incrível. Estamos explorando a cidade, vendo o Brasil como ele é. É o único dia livre durante a COP, então espero que na próxima semana não só tenha tempo para trabalhar, mas também explorar a cultura", comentou.

O evento, denominado 'Chiquita Day', é um dos mais importantes para a comunidade LGBTQIAPN+ e Patrimônio Cultural Imaterial do Pará, e serviu de palco para que visitantes estrangeiros pudessem conhecer de perto a cultura e a diversidade da capital.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

turistas internacionais

festa da chiquita

gringos na cop
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda