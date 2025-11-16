'Chiquita Day' atrai turistas internacionais na agenda cultural da COP 30

Durante a edição especial da Festa da Chiquita para a COP 30, realizada neste domingo (16) em Belém, turistas internacionais que estão na cidade para a conferência climática aproveitaram para conhecer um dos eventos mais importantes para a comunidade LGBTQIAPN+ do Pará.

Chris Bolesta, um turista da Polônia, foi um dos que arriscaram o samba no pé na concentração do evento, na Praça da Bandeira, bairro da Campina. Ele destacou a riqueza cultural que encontrou em Belém.

"Eu acabei de chegar e vi isso, achei incrível. Estamos explorando a cidade, vendo o Brasil como ele é. É o único dia livre durante a COP, então espero que na próxima semana não só tenha tempo para trabalhar, mas também explorar a cultura", comentou.

O evento, denominado 'Chiquita Day', é um dos mais importantes para a comunidade LGBTQIAPN+ e Patrimônio Cultural Imaterial do Pará, e serviu de palco para que visitantes estrangeiros pudessem conhecer de perto a cultura e a diversidade da capital.