Eloi Iglesias anuncia edição da 'Festa da Chiquita' na COP 30; saiba mais

O anúncio foi realizado via redes sociais do artista e promete agitar a cidade

Gabrielle Borges
fonte

O "Chiquita Day" será uma edição especial da tradicional festa LGBTQIAPN+ na COP 30 (Leo Platô/ Divulgação)

O cantor e artista Eloi Iglesias anunciou, neste domingo (09//11), uma edição especial da Festa da Chiquita para a COP 30. O evento intitulado de "Chiquita Day", será também o primeiro ensaio para o "Fofó de Belém", bloco de carnaval de Eloi.

A Festa da Chiquita tornou-se Patrimônio Cultural Imaterial do Pará através da Lei N° 9.025, de 17 de março de 2020 e é um dos eventos de maior visibilidade LGBTQIAPN+ de Belém, realizado há mais de 40 anos.

VEJA MAIS

image Elói Iglesias rechaça termo 'profana' para descrever Festa da Chiquita: 'É pagã!'
A Chiquita, que este ano terá Daniela Mercury como uma das atrações, é reconhecida como patrimônio cultural imaterial pelo Estado do Pará, tombada pelo Iphan e pela Unesco

image Festa da Chiquita: confira a tradição além da fé presente no Círio
Realizada há 48 anos em Belém, a celebração foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Pará com a Lei N° 9.025/2020

Realizada anualmente, geralmente na véspera do Círio de Nazaré, a festa é conhecida por sua atmosfera inclusiva e irreverente, atraindo pessoas de diferentes origens, especialmente da comunidade LGBTQIA+ e dos movimentos sociais.

Mais do que uma festa, a Chiquita é considerada um ato político e cultural, que mistura celebração e protesto, defendendo a igualdade, os direitos humanos e a valorização da cultura amazônica.

O anúncio foi realizado via redes sociais de Eloi. O "Chiquita Day"  será realizado no dia 16 de novembro na Praça do Carmo, a partir das 15h.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

