Esposa de Kayky Brito, Tamara Dalcanale, faz desabafo após suposta traição do marido

A esposa do ator Kayky Brito, 34 anos, a jornalista Tamara Dalcanale, também de 34 anos, fez um desabafo pelo Instagram, após ter que voltar para Curitiba, para cuidar da família. Ela passou um período no Rio de Janeiro, por conta da internação de Kayky, vitima de atropelamento. A postagem aconteceu em meio aos boatos de uma suposta traição do ator. Confira!

Entenda o caso

Tamara Dalcanale estava no Rio de Janeiro ao lado do marido Kayky Brito, internado quase um mês após ser atropelado. Com a alta médica, a jornalista publicou no Instagram que voltará a Curitiba, para cuidar da família. A postagem ocorreu após uma matéria ser divulgada no programa Domingo Espetacular, que divulgou um vídeo de Kayky Brito próximo a uma mulher, minutos antes de ser atropelado.

"Dias de angústia, de superação, mas principalmente, dias de vitória! Onde cada pequena conquista sua, se transformava em um enorme sucesso. O seu passo a passo, a luta de todo dia e, o mais impressionante, a sua força! Desde você abrir os olhos, ao finalmente te ver indo embora do hospital. Todos os dias em que eu estive ali com você vendo o seu progresso… felicidade que não cabe dentro de mim!”, iniciou Tamara na legenda da publicação.

A jornalista falou dos filhos e da saudade que sente do marido. "Com meu mundo quase completo", disse. Kayky continua se recuperando no Rio de Janeiro.