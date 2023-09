Kayky Brito tem alta de hospital após acidente de trânsito

O ator Kayky Brito, de 34 anos, teve alta do hospital nesta sexta-feira (29). O boletim médico do Copa D'Or, localizado no Rio de Janeiro, iformou que o ator foi liberado do hospital com "lesões corrigidas com sucesso" e "condições de prosseguir com a reabilitação em casa.

Kayky foi atropelado no início da madrugada do dia 02 de setembro, na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6 da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ele estava na companhia de Bruno de Luca, no quiosque Dona Maria, quando resolveu sair em direção ao carro do amigo, que estava estacionado do outro lado da rua. Na volta, foi atropelado por Diones Coelho da Silva, que vinha do Recreio em direção à Barra, pela Avenida Lúcio Costa. O motorista de aplicativo transportava uma passageira, acompanhada pela filha.