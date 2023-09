Vídeo de dentro do carro mostra reação do motorista após atropelamento de Kayky Brito; veja

Um vídeo mostra, de dentro do carro, o exato momento do atropelamento do ator Kayky Brito, que aconteceu no dia 2 de setembro, na orla da Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. As imagens foram registradas por uma câmera dentro do veículo de Diones da Silva, motorista de aplicativo que levava outras três pessoas no automóvel. Nas cenas, é possível ver que o condutor tenta desviar, mas acaba atingindo Kayky, que cai metros distante. Veja:

VEJA MAIS

A passageira Maria Estela Lima, que ao perceber que alguém surge correndo para a frente do carro, reage assustada: "Meu Deus", e chega a ser interrompida pelo barulho da batida antes de finalizar a frase.

Visivelmente espantado, Diones reduz a velocidade e para o carro. A passageira acalma a filha, de 10 anos, e pergunta para o motorista se está tudo bem com ele. "Eu tô, mas o cara..", diz Diones, que em seguida sai do carro para prestar socorro ao ator.

Motorista é inocente e não responderá por nenhum crime, conclue inquérito

O delegado Ângelo José Lages, responsável pela investigação, esclareceu que Diones é inocente e não enfrentará nenhuma acusação criminal pelo acidente. O motorista estava dentro dos limites de velocidade, não havia consumido álcool ou substâncias tóxicas, dirigia com cautela e parou seu veículo imediatamente para prestar socorro a Kayky Brito.

"Assim sendo, pelo apurado, não se pode imputar qualquer fato criminoso ao condutor do veículo, Diones Coelho da Silva, uma vez que dirigia em velocidade abaixo do limite da via, sem apresentar alteração na capacidade psicomotora pelo consumo de álcool (embriaguez) ou qualquer substância de efeito análogo e com a atenção devida na direção de veículo automotor, uma vez que ainda realizou ações para evitar a colisão, apesar da escassez temporal para reação e frenagem", concluiu o delegado. Após a Polícia Civil solicitar o arquivamento do inquérito, o caso será encaminhado ao Ministério Público do Rio de Janeiro.

(Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)