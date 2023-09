Bruno de Luca não será indiciado por omissão de socorro a Kayky Brito, diz delegado

O apresentador e ator Bruno de Luca não será indiciado por omissão de socorro no caso do ator Kayky Brito, que foi atropelado no Rio de Janeiro na madrugada do dia 2 de setembro. De acordo com o delegado Ângelo Lages, titular da 16ª Delegacia de Polícia, localizada na Barra da Tijuca, afirmou que o dever legal de socorro a Kayky não era de Bruno de Luca.

VEJA MAIS

“Bruno esteve aqui, prestou as declarações dele. O dever legal era do motorista, de pedir socorro. Uma vez que o socorro é pedido por uma pessoa, as pessoas presentes na cena ficam isentas de responsabilidades”, explicou Ângelo Lages.

Em suas declarações, Bruno de Luca disse que não se recorda como retornou para casa após o atropelamento. Ele afirmou também que entrou em pânico depois do ocorrido, por ter pavor de acidentes, e que só teve conhecimento no dia seguinte de que a vítima era seu amigo.