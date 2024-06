Esposa de Chrystian por 29 anos, Key Viera conta que era fã do artista

Key Viera, esposa de Chrystian que morreu na quarta-feira (19), foi casada com o artista por 29 anos, uma relação que era pautada em declarações de amor frequentes entre o casal. Os dois se apaixonaram após se conhecer nos bastidores de um show da dupla Chrystian e Ralf em Cassilândia, no Mato Grosso do Sul.

A relação apaixonada entre os dois era conhecida pelos fãs, já que ambos publicavam curiosidades sobre a história de amor do casal. Em um vídeo, Key conta que tomou a iniciativa para encontrar Chrystian, após um momento de interação em que ele jogou uma toalha para ela, durante o show.

Para se aproximar do cantor, Key explicou que precisava descobrir a fragrância do perfume utilizado por Chrystian, uma vez que ela era vendedora de perfumes na cidade. Decidida a se encontrar com o artista, ela foi até o hotel onde ele estava hospedado e disse ao produtor da dupla que precisava entregar um recado de um amigo de infância de Chrystian.

“Eu já tinha visto o Chrystian, mas eu nunca tinha sentido aquilo. Aí quando ele entrou no palco, eu fiquei passada nele, parada nele. Eu só via o Chrystian, eu só ficava vendo ele. Eles tinham comprado um monte de flor vermelha, tipo Roberto Carlos, assim, para jogar para as fãs. E aí, o Chrystian pegou todas aquelas flores e jogou na minha mesa”, relatou Key Vieira na publicação.

Esse primeiro encontro durou cerca de 4 horas, tempo em que os dois conversaram no Hotel e Chrystian revelou para Key qual perfume ele utilizada. Depois de trocar telefones, eles continuaram em contato, mesmo depois que o cantor precisou ir embora da cidade para continuar com a turnê de shows.

“A gente se encontrou depois de uns três meses e casamos depois de 15 dias. Então, se tem uma história de fã, sou eu. Corri atrás dele. E corram, meninas, quando você sentir que é o seu amor, vai lá e pega. Meu amor, meu marido, minha vida”, declarou Key.

No dia 6 de abril deste ano, Key Vieira fez uma publicação no Instagram em homenagem aos 29 anos de casamento com Chrystian. Na imagem, os dois aparecem recém casados e dentro de um carro.

“Completamos hoje 29 anos de casados e cada momento ao seu lado é uma bênção, @chrystiancantor! Nossa história é marcada por amor, cumplicidade e muitas conquistas. Que possamos continuar construindo memórias incríveis lado a lado, sempre fortalecidos pelo amor e fé. Parabéns pelo nosso aniversário de casamento e que venham muitos mais anos de felicidade e união!”, escreveu ela na postagem.