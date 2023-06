Espetáculo ‘Stranhos Fins’ traz sátira baseada na série ‘Stranger Thins’ da Netflix para os palcos d

O espetáculo “Stranhos Fins”, promovido pelo grupo “A Liga de Teatro” traz para o público paraense, de maneira bem-humorada, a estética oitentista da série “Stranger Things”, sucesso da Netflix. A peça será realizada neste final de semana, nos dias 1 e 2 de julho, às 17h e 19h30, no Teatro Waldemar Henrique, em Belém.

O espetáculo é uma sátira baseada no universo da série de sucesso mundial dos irmãos Duffer, mas tem seu próprio enredo, onde dois amigos nerds estão programando um jogo eletrônico quando tem seu sistema invadido por um vírus estranho que faz as coisas saírem do planejado. Dessa forma, quando o roteiro foge do controle e um portal é aberto para um mundo paralelo, o público vai poder contar com muito humor na resolução do mistério.

Segundo a diretora e dramaturga da peça, Bárbara Gibson, “o espetáculo é o resultado da segunda oficina livre de teatro, oferecida pelo grupo ‘A Liga de Teatro’, nós ensaiamos de março até junho”, iniciou. Bárbara reforça que o gancho do espetáculo é de bastante humor, “é uma espécie de paródia e o público vai poder se divertir muito com a peça e perceber as diferenças com a série original”, afirmou.

A diretora ressaltou ainda que haverá no enredo, várias referências ao humor paraense, “tudo muito divertido e muito leve, cheio de referências dos anos 80 e cultura pop”, enfatizou. Os alunos ensaiaram todo o primeiro semestre para o espetáculo e conta ainda com elenco diversificado, entre atores veteranos na cena e iniciantes.

Bárbara reforça ainda que o espetáculo não é somente voltado para quem assistiu a série. “Aos fãs da série, amantes da cultura oitentista ou para quem simplesmente quer sentar e curtir uma boa comédia no teatro, coisas estranhas acontecerão em Belém no primeiro final de semana de julho, venha e confira”, convidou a diretora.

Bárbara Gibson é atriz, dramaturga e diretora teatral, começou a carreira artística em 1998. Atualmente, é Mestranda em Artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará. Em 2017, fundou o grupo A Liga do Teatro, onde dirigiu o espetáculo Serenata de Humor (2018). Atualmente, assina a direção geral e dramaturgia dos trabalhos mais recentes do grupo.

Agende-se

Espetáculo Stranhos Fins, da A Liga do Teatro

Data: 01 e 02/07

Hora: 17h e 19h30

Local: Teatro Waldemar Henrique (Praça da República)

Ingressos a partir de R$30 pela plataforma Sympla ou com a produção do grupo

Mais informações: (91) 98425 0317

