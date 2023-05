Peça ‘A Paixão de Pierrô - Nas Lendas de uma Paixão’ é apresentado em diversos municípios do Pará

Nos dias 3, 5 e 10 de maio, o espetáculo "A Paixão de Pierrô - Nas Lendas de uma Paixão" estará nas cidades de Curionópolis, São João do Araguaia e Dom Eliseu, respectivamente. A iniciativa cultural é patrocinada pela Equatorial Pará e produzida pela Kadosh Produções, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura.

A peça conta uma narrativa que mergulha nas nuances de Pierrô, um personagem triste, sofrido e inocente, que é um cantor de um antigo cabaré, e sua paixão não correspondida pela bailarina Colombina. A peça utiliza elementos de circo, dança e música, com bailarinos, artistas circenses e um coro de vocalistas.

A trama se desenrola com a chegada de "La Lune", um palhaço futurista que busca ajudar Pierrô a reviver seu circo falido. No entanto, eles terão que enfrentar o Lord Machine, um robô que representa a modernidade e tecnologia, e que pretende destruir a caixa de lendas do folclore paraense produzida por Pierrô, Colombina e La Lune.

Segundo o diretor geral da peça, Olívio Rafael, o público pode esperar um espetáculo lúdico cheio de ensinamentos e fantasias. “Ele fala sobre a famosa estória do amor do Pierrô pela colombina de uma forma diferente. Utilizando o método de Pantomima, onde a interpretação do ator é através de gestos e mímicas”, explicou. O espetáculo é interativo, com a participação do público por meio de interações digitais, imagens, música, dança e circo, levando a reflexões sobre a importância de preservar as tradições culturais enquanto se abraça a modernidade.

Olívio reforça que o espetáculo é um teatro musical circense. “O projeto vai percorrer sete cidades: Marabá, Tucurui, Curianopolis, São João do Araguaia, Parauapebas e Redenção. Nós fizemos audição para escolha do elenco para atores do estado do Pará. E em algumas cidades (Maraba, Tucurui , Parauapebas e Redenção) são realizadas oficinas de teatro para escolher alunos para fazerem parte do espetáculo na cidade de origem”, destacou o diretor.

Em Curionópolis, nesta quarta-feira, 3, o espetáculo será na escola Ruth Monteira, às 13h. Em São João do Araguaia, no dia 5, a apresentação será na praça do Coreto, centro da cidade, às 17h. Já em Dom Eliseu, no dia 10, o evento será na Quadra da Maçonaria, às 13h30. Todas as sessões terão entrada gratuita.

