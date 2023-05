Grupo de teatro Catarse apresenta espetáculo ‘O Conto do Sol e da Lua’

O grupo de teatro Catarse, criado por três jovens da periferia de Belém apresenta o novo espetáculo “O Conto do Sol e da Lua” no dia 19 de maio com sessões ás 19h e 20h, no Teatro Experimental Waldemar Henrique. O diretor da peça, Gabriel Serrão fala um pouco mais sobre o novo projeto e principalmente, sobre as ações desenvolvidas pelo grupo de teatro que hoje já conta com 19 membros.

Segundo o diretor do espetáculo, Gabriel Serrão, a ideia surgiu baseada em referencias do conto Dom Casmurro. “O público vai poder prestigiar uma montagem diferente no nosso espetáculo, com muitas referências de clássicos como ‘Capitu’, por exemplo”, explicou. O diretor ressalta ainda que a principal mensagem é sobre relacionamentos.

Para Gabriel, “a peça é quase uma ‘DR’, é preciso discutir as nossas relações, sejam elas de amizade ou amor, precisamos avaliar quais atitudes estamos tendo, se a nossa comunicação um com o outro está sendo eficaz e diversos outros questionamentos sobre nossos relacionamentos”. O diretor que se diz salvo pelo teatro, afirma ainda que o público pode esperar um espetáculo lindo, divertido e emocionante.

Apesar do espetáculo se utilizar de planetas e astros para falar sobre relacionamento, as emoções buscam ser bastante humanizadas. “O maior objetivo é a identificação com os personagens”, disparou Gabriel. O diretor afirma que se não fosse o teatro em sua vida, seu caminho não teria um final feliz. “Montei meu grupo de teatro justamente na minha periferia porque acredito que a arte pode salvar vidas. Enxergo isso como o objetivo principal, mas também tem inúmeros outros como autoconhecimento, autoestima, responsabilidades, criatividade e muito mais”, explicou.

Grupo de teatro Catarse

De periferia para periferia, o grupo de teatro Catarse possui atualmente 19 membros entre adolescentes e jovens de 13 a 25 anos que moram nos bairros próximos ao seu local de ensaio, sendo eles: Condor, Cremação, Guamá, Jurunas e Terra Firme. O Catarse é um grupo de teatro que acredita na cultura como um agente transformador da sociedade, seja diretamente as pessoas a quem participa ou indiretamente como todos aqueles beneficiados com os espetáculos. Gabriel Serrão é paraense, idealizador do grupo, formado em história. Estuda teatro desde os seus doze anos de idade, já se apresentou dentro e fora da capital paraense.

Agende-se

Espetáculo ‘O Conto do Sol e da Lua’

Data: 19/05

Hora: 19h e 20h

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645 - Campina, Belém - PA, 66017-000)

