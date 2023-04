Espetáculo sobre a 'Paixão de Cristo' sobrevive há 47 anos no bairro da Terra Firme 

Às vésperas do feriado da semana santa, muitas são as programações temáticas que acontecem na cidade durante este período. Algumas delas são as conhecidas peças que representam a Paixão de Cristo, momento vivido por Jesus quando foi crucificado. Diversas são as iniciativas de grupos teatrais que encontram na arte uma forma de expressão e conseguem, com a ajuda de incentivos públicos, levar ao público a experiência da encenação.

VEJA MAIS

Mesmo com a possibilidade de conseguirem recursos, alguns grupos ainda não obtém esses incentivos e contam com a ajuda da comunidade local para ir adiante com os projetos teatrais.

Um desses exemplos é o espetáculo “Paixão de Cristo - Soltem Jesus e Prendam Barrabás”, do bairro da Terra Firme, que será apresentado na sexta-feira (7), às 19h30, na Passagem São João, 204. A peça conta com o elenco de atrizes: Gláucia Pinto, Rosilene dos Passos e Vitória; e atores: Otávio Freire, Eli Chaves, Adelson Gonzaga, Anselmo Azevedo, Eduardo Viana, Edmar Souza e Elton Santos.

A iniciativa surgiu na comunidade local há 47 anos, na paróquia São Domingos de Gusmão e teve como precursor da tradição o diretor Otávio Freire.

Mesmo sem apoio institucional, o espetáculo encontrou nas pessoas envolvidas a ajuda que precisava para ser apresentado. “Contamos com o apoio das pessoas que admiram o trabalho e agora essa semana realizamos um credenciamento na FUMBEL a pedido da instituição e contaremos com mais possibilidades”, contou a atriz Gláucia Pinto.

Segundo a intérprete, a apresentação com o tema “Soltem Jesus e Prendam Barrabás” surge com o intuito de gerar reflexão e conscientização social. “É uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus sobre o amor, a paz, o respeito ao próximo. E levar as artes cênicas para a comunidade da Terra Firme, principalmente visando apresentar não apenas por entretenimento mas de forma didática utilizando a Arte como ferramenta de transformação social, para termos um mundo e uma comunidade de paz e cidadania”, explicou.

Entre as programações temáticas estão as peças que serão apresentadas nos dias 5, 6 e 9 de abril nas Usinas da Paz, da Terra Firme e Cabanagem.

A montagem "Porque ele Vive" é uma iniciativa do técnico cultural Marcos Costas, bibliotecário da Fundação Cultural do Pará (FCP),o qual interpretará Jesus. Segundo ele, os próprios funcionários e a comunidade local estão no elenco da peça, que será apresentada nesta quarta-feira (5), às 16h, na Rua Damasco, nº 37.

Já na Usina da Paz da Terra Firme, localizada na Passagem Belo Horizonte, 56, duas apresentações estão na programação do local. A peça “Paixão de Cristo”, do Grupo de Apoio à Juventude (Gaju), nesta quinta-feira (6), às 16h; e a “Paixão de Cristo, Ter Paz, Vida e Esperança”, no domingo (9), às 19h. Os espetáculos são abertos ao público.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)