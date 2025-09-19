Capa Jornal Amazônia
Espetáculo ‘O Dama’, adaptação de Caio Fernando Abreu, estreia em Belém neste domingo (21)

A peça será apresentada também no dia 28 de setembro, às 19h, no Espaço das Artes de Belém

Inspirado no conto A Dama da Noite”, de Caio Fernando Abreu, o espetáculo O Damaestreia no próximo domingo (21), às 19h, no Espaço das Artes de Belém, localizado no bairro do Reduto. A montagem terá uma segunda sessão no dia 28 de setembro, no mesmo horário, levando ao palco um solo poético que dialoga com temas como isolamento, desejo, solidão e opressão social.

O trabalho é assinado pelo ator e dramaturgo Lennon Bendelak, que também protagoniza a peça, com direção de Karine Jansen. A criação integra a pesquisa de mestrado do artista no Programa de Pós-Graduação em Artes da UFPA (PPGARTES), sob orientação de Larissa Latif Plácido Sare e coorientação de Alberto da Cunha Silva Neto. A proposta é aproximar a escrita intensa e sensível de Abreu de vivências contemporâneas, em especial das relacionadas ao público LGBTQIA+.

Para a adaptação, Bendelak realizou recortes no texto original, trazendo para a cena elementos atuais como frascos de medicamentos de prevenção ao HIV, preservativos, visando atualizar o debate sobre sexualidade, políticas públicas e saúde sem recorrer a discursos moralistas. 

Com uma trajetória de destaque no teatro paraense, Lennon Bendelak já atuou em produções como "Amor em Vermelho" (adaptação de Moulin Rouge) e dirigiu peças como "Tem algo no fogo" (inspirada em Nelson Rodrigues). Como dramaturgo, assina obras como "Senhora dos Afogados" e "2060", espetáculo autoral. Em ‘O Dama’, o artista propõe uma experiência que une poesia, presença cênica e questionamentos existenciais, convidando o público a refletir sobre relações humanas e a escuta de si e do outro.

SERVIÇO:

Espetáculo ‘O Dama’

  • Local: Espaço das Artes de Belém – Rua Tiradentes, 35, no bairro do Reduto;
  • Datas: 21 e 28 de setembro (domingo);
  • Horário:  às 19h;
  • Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada);
  • Classificação indicativa: 16 anos;
  • Informações: (91) 98295-4277.
