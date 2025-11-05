Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

COP 30: Museu das Amazônias anuncia programação especial em Belém

O museu anuncia atrações como espaço de diálogo e saberes sobre as Amazônias.

O Liberal
fonte

Durante os 12 dias de conferência o museu deverá funcionar todos os dias, inclusive quarta-feira (Museu das Amazônias / Divulgação)

O Museu das Amazônias anuncia uma programação especial durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em Belém. Entre os dias 10 e 21 de novembro, o espaço se transformará em um grande ponto de encontro de ideias, pesquisas e manifestações culturais, reunindo especialistas, artistas, comunidades tradicionais e instituições nacionais e internacionais em torno do tema central: o futuro das Amazônias diante da crise climática.

Idealizado para ser um espaço de diálogo e trocas entre diferentes saberes e visões sobre as Amazônias, o Museu reafirma esse propósito em sua agenda durante a COP30, que contará com mesas de debate, oficinas, lançamentos de livros e documentários, performances, workshops e ações colaborativas. A programação é fruto de parcerias com museus do Brasil e instituições de pesquisa de diversos países, como o Museu do Amanhã, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), o Instituto Inhotim, o International Council of Museums (ICOM Brasil) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), entre outros.

“O Museu das Amazônias nasce como um espaço vivo, onde diferentes linguagens e saberes se encontram para pensar os futuros possíveis da região e do planeta. Nossa programação durante a COP30 reflete esse espírito de colaboração e diversidade, reunindo vozes da ciência, das artes e das comunidades amazônicas em torno de um mesmo propósito: construir caminhos coletivos diante da emergência climática”, destaca Grazielle Giacomo, gerente técnica do Museu das Amazônias.

Horário especial de funcionamento na COP
Durante os 12 dias de conferência o museu deverá funcionar todos os dias, inclusive quarta-feira, quando normalmente é fechado para manutenção semanal, em horário estendido, de 10h às 20h, com última entrada de visitantes às 19h. O horário de funcionamento do Museu das Amazônias em novembro está sujeito a alterações. Qualquer atualização será comunicada nas redes sociais oficiais do espaço no endereço @museudasamazonias.  
Toda a programação e visitação no Museu das Amazônias durante a COP30 será gratuita. Mas os ingressos para a visitação devem ser retirados com antecedência na plataforma Sympla (sympla.com.br/produtor/museudasamazonias). As inscrições para os eventos podem ser feitas presencialmente no próprio museu pouco antes das agendas iniciarem.

Inaugurado no dia 4 de outubro de 2025, o Museu das Amazônias é resultado de uma ampla rede de colaborações que reúne diferentes esferas do poder público e da iniciativa privada em torno de um mesmo propósito: valorizar, preservar e projetar o patrimônio cultural, científico e ambiental das Amazônias. Mais do que um museu de ciências e tecnologias amazônicas, o Museu é um símbolo de cooperação e compromisso coletivo com o futuro da região e do planeta.

A iniciativa é do Governo do Estado do Pará, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura do Pará e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com a participação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Sua concepção e implementação foram conduzidas pelo idg- Instituto de Desenvolvimento e Gestão, em parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi. Exemplo bem-sucedido de cooperação entre Estado e iniciativa privada, o Museu das Amazônias tem a Vale como Parceiro Estratégico, apoio internacional do CAF, parceria técnica do BNDES e apoio financeiro da Finep. Conta ainda com a colaboração de empresas como Hydro, New Fortress Energy, Ipiranga, Mercado Livre e Ultracargo.

Confira a programação completa:

• 10/11 (Segunda-feira) – Abertura Oficial da COP30
 14h – Mesas de debates: O Futuro é uma construção coletiva | ABRAPALMA
 19h – Periferias Urbanas da Amazônia: desafios e possíveis caminhos | Museu das Amazônias, MIT e UFPA (evento bilíngue: português e inglês)

• 11/11 (Terça-feira)
 9h – A Ciência no Combate à Mudança do Clima | COPPE/UFRJ
 19h – Lançamento do livro “A Ciência das Mudanças Climáticas: A contribuição brasileira e do MCTI” | OMCTI

• 12/11 (Quarta-feira)
 Museu fechado para visitação até 16h
 14h – Comemoração dos 10 anos do Observatório da Torre Alta da Amazônia – ATTO | MCTI
 19h – Lançamento do Guia de Finanças Climáticas do Amanhã | Museu do Amanhã e Instituto Clima e Sociedade

• 13/11 (Quinta-feira)
 9h – Oficinas “Arte, deficiência e clima” | UNLIMITED UK, ZU-UK, University of Greenwich, Projeto Larpocracy (em inglês)
 14h – Oficina de Arqueologia Sensorial: inclusão por meio das cerâmicas amazônicas | Museu das Amazônias. *
*oficina voltada prioritariamente para pessoas com deficiência visual. Será a única com inscrição antecipada e digitalmente por meio de formulário divulgado nas redes sociais do Museu das Amazônias.
 19h – Exibição do documentário “Kopenawa: sonhar a terra-floresta” | Agência Sapiens

• 14/11 (Sexta-feira)
 10h – Workshop “Futuros da Amazônia” | UNESCO e Consulado-Geral dos Países Baixos (em inglês – a confirmar)
 14h – Grito pelo Planeta – Homenagem a Frans Krajcberg |  Associação dos Amigos de Frans Krajcberg (Paris)
 18h – Vozes Kikuro no Museu das Amazônias: mapeamento colaborativo e enfrentamento da crise climática | Museu das Amazônias

• 15/11 (Sábado)
 11h – Visita mediada e conversa com lideranças Ashaninka | Org.: Selvagem
 14h – Lançamento do livro e documentário “Floresta na Boca”, da chef Bel Coelho | Org.: Bel Coelho

• 16/11 (Domingo)
 10h – Performance musical “EarthSonic flow” | Org.: ONG In Place of War (a confirmar se será aberto)
 14h – Mesa de debate: Diálogos do Piroceno | Org.: Museu das Amazônias
 19h – Mesa-redonda “O Ser Humano Amanhã” | Org.: Museu do Amanhã, CEBRI e Instituto Inhotim

• 17 e 18/11 (Segunda e Terça-feira)
 Ações do projeto “Uma Gota no Oceano” | Org.: ONG Uma Gota no Oceano

• 19/11 (Quarta-feira)
 [Sem atividades abertas ao público]

• 20/11 (Quinta-feira)
 14h – Declaração Sul-Sul da Sociobioeconomia | Org.: Museu do Amanhã e Conexsus

• 21/11 (Sexta-feira) – Encerramento da COP30
 10h – Projeto Cultura e Ação Climática: Oficina de plano de sustentabilidade em museus | Org.: ICOM Brasil
 [Horário a confirmar] – Seminário “Museus: do local ao global e integração latino-americana” | Org.: ICOM Brasil

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Museu das Amazônias

COP 30

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUIDADE

Exposição inédita une ciência, arte e tecnologia em uma jornada sensorial com entrada gratuita

"Mudamos o Clima, Agora o Clima Muda Tudo" está em cartaz até 30 de novembro. A estreia em Belém marca o início de uma itinerância nacional que seguirá por Recife, São Paulo e Rio de Janeiro ao longo de 2026

05.11.25 14h45

AUDIOVISUAL

Pré-estreia de 'Os Sons Que Vêm do Pará', de Rhenan Sanches, celebra a força do brega no cinema

Projeto transformou o cinema em palco para a música e a dança paraense, reunindo nomes como Edilson Moreno, Hellen Patrícia e Rolon Ho

05.11.25 13h35

CULTURA

Turismo e história em Belém: veja 5 museus e espaços imperdíveis na cidade

A capital do Pará foi declarada, pelo Anuário Braztoa 2025, o principal destino do Brasil

05.11.25 11h57

CULTURA

Pablo Mufarrej apresenta mostra ‘O Tempo que nos Cabe’ inspirada no tempo e na natureza

Mostra reúne 14 obras entre pinturas, objetos e instalação e ficará aberta ao público até 20 de dezembro, com entrada gratuita

05.11.25 8h30

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Após teste no SUS, Andressa Urach aparece ao lado do filho e faz revelação sobre HIV

Influenciadora compartilhou a ida ao posto de saúde com o filho e incentivou cuidados preventivos

04.11.25 22h15

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

Conteúdo adulto

Musa fitness bomba na web e promete vender conteúdo adulto: veja como ela mudou em apenas 2 anos

Isabella Longuinho já faz sucesso nas plataformas +18, mas promete novos conteúdos

19.10.25 8h30

ARTES

COP 30: Museu das Amazônias anuncia programação especial em Belém

O museu anuncia atrações como espaço de diálogo e saberes sobre as Amazônias.

05.11.25 12h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda