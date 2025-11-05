COP 30: Museu das Amazônias anuncia programação especial em Belém

O Museu das Amazônias anuncia uma programação especial durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em Belém. Entre os dias 10 e 21 de novembro, o espaço se transformará em um grande ponto de encontro de ideias, pesquisas e manifestações culturais, reunindo especialistas, artistas, comunidades tradicionais e instituições nacionais e internacionais em torno do tema central: o futuro das Amazônias diante da crise climática.

Idealizado para ser um espaço de diálogo e trocas entre diferentes saberes e visões sobre as Amazônias, o Museu reafirma esse propósito em sua agenda durante a COP30, que contará com mesas de debate, oficinas, lançamentos de livros e documentários, performances, workshops e ações colaborativas. A programação é fruto de parcerias com museus do Brasil e instituições de pesquisa de diversos países, como o Museu do Amanhã, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), o Instituto Inhotim, o International Council of Museums (ICOM Brasil) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), entre outros.

“O Museu das Amazônias nasce como um espaço vivo, onde diferentes linguagens e saberes se encontram para pensar os futuros possíveis da região e do planeta. Nossa programação durante a COP30 reflete esse espírito de colaboração e diversidade, reunindo vozes da ciência, das artes e das comunidades amazônicas em torno de um mesmo propósito: construir caminhos coletivos diante da emergência climática”, destaca Grazielle Giacomo, gerente técnica do Museu das Amazônias.

Horário especial de funcionamento na COP

Durante os 12 dias de conferência o museu deverá funcionar todos os dias, inclusive quarta-feira, quando normalmente é fechado para manutenção semanal, em horário estendido, de 10h às 20h, com última entrada de visitantes às 19h. O horário de funcionamento do Museu das Amazônias em novembro está sujeito a alterações. Qualquer atualização será comunicada nas redes sociais oficiais do espaço no endereço @museudasamazonias.

Toda a programação e visitação no Museu das Amazônias durante a COP30 será gratuita. Mas os ingressos para a visitação devem ser retirados com antecedência na plataforma Sympla (sympla.com.br/produtor/museudasamazonias). As inscrições para os eventos podem ser feitas presencialmente no próprio museu pouco antes das agendas iniciarem.

Inaugurado no dia 4 de outubro de 2025, o Museu das Amazônias é resultado de uma ampla rede de colaborações que reúne diferentes esferas do poder público e da iniciativa privada em torno de um mesmo propósito: valorizar, preservar e projetar o patrimônio cultural, científico e ambiental das Amazônias. Mais do que um museu de ciências e tecnologias amazônicas, o Museu é um símbolo de cooperação e compromisso coletivo com o futuro da região e do planeta.

A iniciativa é do Governo do Estado do Pará, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura do Pará e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com a participação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Sua concepção e implementação foram conduzidas pelo idg- Instituto de Desenvolvimento e Gestão, em parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi. Exemplo bem-sucedido de cooperação entre Estado e iniciativa privada, o Museu das Amazônias tem a Vale como Parceiro Estratégico, apoio internacional do CAF, parceria técnica do BNDES e apoio financeiro da Finep. Conta ainda com a colaboração de empresas como Hydro, New Fortress Energy, Ipiranga, Mercado Livre e Ultracargo.

Confira a programação completa:

• 10/11 (Segunda-feira) – Abertura Oficial da COP30

14h – Mesas de debates: O Futuro é uma construção coletiva | ABRAPALMA

19h – Periferias Urbanas da Amazônia: desafios e possíveis caminhos | Museu das Amazônias, MIT e UFPA (evento bilíngue: português e inglês)



• 11/11 (Terça-feira)

9h – A Ciência no Combate à Mudança do Clima | COPPE/UFRJ

19h – Lançamento do livro “A Ciência das Mudanças Climáticas: A contribuição brasileira e do MCTI” | OMCTI



• 12/11 (Quarta-feira)

Museu fechado para visitação até 16h

14h – Comemoração dos 10 anos do Observatório da Torre Alta da Amazônia – ATTO | MCTI

19h – Lançamento do Guia de Finanças Climáticas do Amanhã | Museu do Amanhã e Instituto Clima e Sociedade



• 13/11 (Quinta-feira)

9h – Oficinas “Arte, deficiência e clima” | UNLIMITED UK, ZU-UK, University of Greenwich, Projeto Larpocracy (em inglês)

14h – Oficina de Arqueologia Sensorial: inclusão por meio das cerâmicas amazônicas | Museu das Amazônias. *

*oficina voltada prioritariamente para pessoas com deficiência visual. Será a única com inscrição antecipada e digitalmente por meio de formulário divulgado nas redes sociais do Museu das Amazônias.

19h – Exibição do documentário “Kopenawa: sonhar a terra-floresta” | Agência Sapiens



• 14/11 (Sexta-feira)

10h – Workshop “Futuros da Amazônia” | UNESCO e Consulado-Geral dos Países Baixos (em inglês – a confirmar)

14h – Grito pelo Planeta – Homenagem a Frans Krajcberg | Associação dos Amigos de Frans Krajcberg (Paris)

18h – Vozes Kikuro no Museu das Amazônias: mapeamento colaborativo e enfrentamento da crise climática | Museu das Amazônias



• 15/11 (Sábado)

11h – Visita mediada e conversa com lideranças Ashaninka | Org.: Selvagem

14h – Lançamento do livro e documentário “Floresta na Boca”, da chef Bel Coelho | Org.: Bel Coelho



• 16/11 (Domingo)

10h – Performance musical “EarthSonic flow” | Org.: ONG In Place of War (a confirmar se será aberto)

14h – Mesa de debate: Diálogos do Piroceno | Org.: Museu das Amazônias

19h – Mesa-redonda “O Ser Humano Amanhã” | Org.: Museu do Amanhã, CEBRI e Instituto Inhotim



• 17 e 18/11 (Segunda e Terça-feira)

Ações do projeto “Uma Gota no Oceano” | Org.: ONG Uma Gota no Oceano



• 19/11 (Quarta-feira)

[Sem atividades abertas ao público]



• 20/11 (Quinta-feira)

14h – Declaração Sul-Sul da Sociobioeconomia | Org.: Museu do Amanhã e Conexsus



• 21/11 (Sexta-feira) – Encerramento da COP30

10h – Projeto Cultura e Ação Climática: Oficina de plano de sustentabilidade em museus | Org.: ICOM Brasil

[Horário a confirmar] – Seminário “Museus: do local ao global e integração latino-americana” | Org.: ICOM Brasil