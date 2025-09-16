Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Coro Carlos Gomes apresenta concerto de música brasileira e paraense em Belém

A apresentação será no Teatro Casa Isaura Campos, do SESC, em Belém, nesta quarta-feira, 17, dentro das comemorações de 30 anos do grupo

O Liberal

Canções de Gonzaguinha, Chico Buarque, Nilson Chaves, Ronaldo Silva e Waldemar Henrique, e obras clássicas do canto coral brasileiro, além da música religiosa de Padre Fábio de Melo. O Coro Carlos Gomes comemora 30 anos de existência oferecendo ao público paraense, de forma gratuita, um espetáculo diverso com música brasileira e paraense.

image Coro Carlos Gomes traz um repertório diverso ao público de Belém (Foto: Divulgação)

O concerto será nesta quarta-feira, 17, às 20h, no novo Teatro Casa Isaura Campos, em Belém. “Vamos aproveitar esse momento para festejar os 30 anos do coro em parceria com o Sesc, cantando pela primeira vez nesse lindo teatro que a nossa capital ganhou, mostrando para nosso público esse novo espaço cultural e celebrando mais uma vez nossa trajetória com muita música,  desta vez num repertório exclusivamente formado de música brasileira coral, e arranjos para clássicos da música brasileira e regional”, pontua Marianne Lima, corista e produtora do grupo.

Além dos cantores do próprio Coro Carlos Gomes, o concerto terá a participação do Quarteto de Cordas composto pelos músicos: Daniel Lima e Ronaldo Sarmanho, nos violinos; Luis Carlos Oliveira, na viola; Lucas Amaro, no violoncelo; Paulo José Campos de Melo, no piano; e Williams Tanoeiro, na percussão. 

VEJA MAIS

image Raphael Ghanem apresenta stand-up em Belém nos dias 18 a 20 de setembro
Humorista retorna à capital paraense com o espetáculo “Se É Que Você Me Entende”, em três sessões no Teatro Resolve

“A música brasileira faz parte do repertório do Coro Carlos Gomes desde seu início. Já tivemos o prazer de cantar compositores brasileiros desde o Barroco Brasileiro ou música do Brasil Colônia até os contemporâneos, em diversas obras que têm feito parte de nossos programas tanto no Brasil como no exterior. Neste Concerto, iremos fazer uma breve retrospectiva dessas obras e entraremos também no repertório popular brasileiro e paraense, com arranjos especiais, que incluem além de piano e percussão, um quarteto de cordas. Não irei dar spoiler sobre esse repertório que temos incorporado nos últimos cinco anos, mas lhes convido a conferir esse concerto, que será mais uma celebração aos 30 anos que o nosso coro completou neste ano de 2025”,  antecipa Maria Antônia Jiménez, maestrina. 

Coro Carlos Gomes 

Em 2025, o Coro Carlos Gomes completa 30 anos. Formado em 1995, pela Maestrina Maria Antonia Jiménez, o grupo tem o objetivo de fomentar a música coral erudita, brasileira, regional e popular. Composto por alunos e ex-alunos do Instituto Estadual Carlos Gomes, o Coro tem obtido reconhecimento nacional e internacional, por meio de diversos prêmios conquistados: 1° lugar e medalha de ouro no IX Festival Internacional Orlando di Lasso, em Camerino/Itália (2002); 3° lugar e medalha de bronze no Festival Internacional de Coros de Préveza, na Grécia (2006); cinco premiações nas V Olimpíadas de Coros em Graz/Áustria, sendo uma medalha de ouro, uma de prata e três diplomas de ouro (2008) e diplomas de ouro e prata no VII Concurso Internacional de Coros Franz Schubert, em Viena/Áustria. 

Possui três álbuns lançados, “Belo”(2001), “O Cantochão dos Mercedários do Grão Pará”(2005) e “Missa Amazônica em Homenagem à Virgem de Nazaré”(2010), além de participações nos trabalhos de vários artistas paraenses. Realiza uma agenda de apresentações intensa, mantendo-se atuante na cena cultural paraense, primando sempre pelo ecletismo de repertório e alta qualidade técnica. 

O Coro já realizou diversos concertos com a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz; participou do Festival de Música Coral Sacra “Música Dei”, em Porto Alegre -RS, em 2023; e tem participado também de espetáculos importantes de música popular paraense, a exemplo dos shows “Paulo para sempre Ruy”, em homenagem a Ruy Barata, e “Fafá canta Belém”, no aniversário da cidade, em janeiro. Na comemoração de seus 30 Anos, em junho de 2025, foi homenageado pela Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, e Secretaria de Cultura do Estado, quando apresentou junto à Orquestra, a Missa em Dó Maior de Beethoven. O Coro Carlos Gomes foi criado e é apoiado pela Fundação Carlos Gomes e tem o patrocínio da Hydro.

Serviço:

  • Data: 17/09 (quarta)
  • Hora: às 20h
  • Local: Sesc Teatro Casa Isaura Campos (Casa da Música)
  • End: Tv. Quintino Bocaiúva, esq. Manoel Barata - Reduto
  • Entrada Gratuita
  • Realização: Sesc
  • Apoio: Fundação Carlos Gomes.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carlos gomes

coro

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

cultura

Alepa promove seminário sobre ações culturais em Belém na COP 30

Encontro reunirá artistas e representantes culturais no dia 18 para discutir propostas voltadas à COP 30

16.09.25 12h11

INAUGURAÇÃO

Porto Futuro ganha novo espaço gastronômico com culinária e cultura amazônica

Amazônia na Cuia chega à sua terceira unidade com Nilson Chaves lançando música inédita inspirada no cardápio

15.09.25 22h58

THE TOWN

Lambateria e Lia Sophia no The Town: espetáculo celebrou a cultura amazônica

A apresentação foi uma prova de que a cultura do Norte do Brasil está viva, pulsante e tem espaço nos grandes festivais nacionais

15.09.25 9h06

CULTURA

Dona Onete leva os sucessos do carimbó xamegado paraense ao palco do The Town

A rainha do carimbó xamegado, já consagrada em palcos como o Rock in Rio 2019, protagonizou momentos marcantes ao lado de Joelma

14.09.25 22h05

MAIS LIDAS EM CULTURA

ARTISTA

Fãs aguardam Mariah Carey na porta de hotel em Belém

Admiradores se reúnem no local na expectativa de ver de perto uma das vozes mais marcantes do pop mundial

16.09.25 11h22

ARTISTA

Cantora Joelma divulga imagens indo em direção ao palco do rio Guamá em Belém

O projeto 'Amazônia Live', terá transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay, com sinal aberto no streaming

16.09.25 12h19

ABUNDÂNCIA

Musa de conteúdos adulto no Brasil vence 'Super Miss Bumbum'; veja imagens!

O concurso exige desfiles, entrevistas e avaliação estética.

14.09.25 16h47

CINEMA

Morre Robert Redford, ator e cineasta, aos 89 anos

Astro de clássicos como ‘Golpe de Mestre’ e fundador do Festival de Sundance morreu durante o sono, segundo jornal

16.09.25 9h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda