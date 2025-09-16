Coro Carlos Gomes apresenta concerto de música brasileira e paraense em Belém

Canções de Gonzaguinha, Chico Buarque, Nilson Chaves, Ronaldo Silva e Waldemar Henrique, e obras clássicas do canto coral brasileiro, além da música religiosa de Padre Fábio de Melo. O Coro Carlos Gomes comemora 30 anos de existência oferecendo ao público paraense, de forma gratuita, um espetáculo diverso com música brasileira e paraense.

Coro Carlos Gomes traz um repertório diverso ao público de Belém (Foto: Divulgação)

O concerto será nesta quarta-feira, 17, às 20h, no novo Teatro Casa Isaura Campos, em Belém. “Vamos aproveitar esse momento para festejar os 30 anos do coro em parceria com o Sesc, cantando pela primeira vez nesse lindo teatro que a nossa capital ganhou, mostrando para nosso público esse novo espaço cultural e celebrando mais uma vez nossa trajetória com muita música, desta vez num repertório exclusivamente formado de música brasileira coral, e arranjos para clássicos da música brasileira e regional”, pontua Marianne Lima, corista e produtora do grupo.

Além dos cantores do próprio Coro Carlos Gomes, o concerto terá a participação do Quarteto de Cordas composto pelos músicos: Daniel Lima e Ronaldo Sarmanho, nos violinos; Luis Carlos Oliveira, na viola; Lucas Amaro, no violoncelo; Paulo José Campos de Melo, no piano; e Williams Tanoeiro, na percussão.

“A música brasileira faz parte do repertório do Coro Carlos Gomes desde seu início. Já tivemos o prazer de cantar compositores brasileiros desde o Barroco Brasileiro ou música do Brasil Colônia até os contemporâneos, em diversas obras que têm feito parte de nossos programas tanto no Brasil como no exterior. Neste Concerto, iremos fazer uma breve retrospectiva dessas obras e entraremos também no repertório popular brasileiro e paraense, com arranjos especiais, que incluem além de piano e percussão, um quarteto de cordas. Não irei dar spoiler sobre esse repertório que temos incorporado nos últimos cinco anos, mas lhes convido a conferir esse concerto, que será mais uma celebração aos 30 anos que o nosso coro completou neste ano de 2025”, antecipa Maria Antônia Jiménez, maestrina.

Coro Carlos Gomes

Em 2025, o Coro Carlos Gomes completa 30 anos. Formado em 1995, pela Maestrina Maria Antonia Jiménez, o grupo tem o objetivo de fomentar a música coral erudita, brasileira, regional e popular. Composto por alunos e ex-alunos do Instituto Estadual Carlos Gomes, o Coro tem obtido reconhecimento nacional e internacional, por meio de diversos prêmios conquistados: 1° lugar e medalha de ouro no IX Festival Internacional Orlando di Lasso, em Camerino/Itália (2002); 3° lugar e medalha de bronze no Festival Internacional de Coros de Préveza, na Grécia (2006); cinco premiações nas V Olimpíadas de Coros em Graz/Áustria, sendo uma medalha de ouro, uma de prata e três diplomas de ouro (2008) e diplomas de ouro e prata no VII Concurso Internacional de Coros Franz Schubert, em Viena/Áustria.

Possui três álbuns lançados, “Belo”(2001), “O Cantochão dos Mercedários do Grão Pará”(2005) e “Missa Amazônica em Homenagem à Virgem de Nazaré”(2010), além de participações nos trabalhos de vários artistas paraenses. Realiza uma agenda de apresentações intensa, mantendo-se atuante na cena cultural paraense, primando sempre pelo ecletismo de repertório e alta qualidade técnica.

O Coro já realizou diversos concertos com a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz; participou do Festival de Música Coral Sacra “Música Dei”, em Porto Alegre -RS, em 2023; e tem participado também de espetáculos importantes de música popular paraense, a exemplo dos shows “Paulo para sempre Ruy”, em homenagem a Ruy Barata, e “Fafá canta Belém”, no aniversário da cidade, em janeiro. Na comemoração de seus 30 Anos, em junho de 2025, foi homenageado pela Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, e Secretaria de Cultura do Estado, quando apresentou junto à Orquestra, a Missa em Dó Maior de Beethoven. O Coro Carlos Gomes foi criado e é apoiado pela Fundação Carlos Gomes e tem o patrocínio da Hydro.

Serviço:

Data : 17/09 (quarta)

: 17/09 (quarta) Hora : às 20h

: às 20h Local : Sesc Teatro Casa Isaura Campos (Casa da Música)

: Sesc Teatro Casa Isaura Campos (Casa da Música) End : Tv. Quintino Bocaiúva, esq. Manoel Barata - Reduto

: Tv. Quintino Bocaiúva, esq. Manoel Barata - Reduto Entrada Gratuita

Realização : Sesc

: Sesc Apoio: Fundação Carlos Gomes.