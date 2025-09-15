Capa Jornal Amazônia
Raphael Ghanem apresenta stand-up em Belém nos dias 18 a 20 de setembro

Humorista retorna à capital paraense com o espetáculo “Se É Que Você Me Entende”, em três sessões no Teatro Resolve

Gustavo Vilhena*
fonte

Raphael Ghanem é um dos nomes mais celebrados da comédia brasileira contemporânea. (Divulgação)

Belém será palco do humor em setembro com a volta de Raphael Ghanem, um dos nomes mais celebrados da comédia brasileira contemporânea. O espetáculo “Se É Que Você Me Entende” terá três sessões exclusivas no Teatro Resolve, localizado no bairro da Sacramenta. Nos dias 18 e 19, as sessões serão às 21h30, já no dia 20 serão duas sessões, às 19h e às 21h30.

Em 2024, Raphael Ghanem já havia se apresentado na cidade, reunindo milhares de pessoas no Ginásio Mangueirinho. Desta vez, o humorista promete um formato mais intimista, mantendo a energia que o consagrou nos palcos de todo o país.

“Belém tem uma energia única, um público caloroso e acolhedor. No ano passado vivi um momento inesquecível no Mangueirinho e agora estou muito feliz de poder reencontrar os paraenses em um formato mais próximo, no Teatro Resolve”, afirmou Raphael Ghanem, que assina texto, direção e interpretação do espetáculo.

Espetáculo traz humor do cotidiano

Com duração de 1h40, “Se É Que Você Me Entende” é inspirado em histórias pessoais, reflexões sobre relacionamentos e situações comuns do dia a dia. O espetáculo segue a linha clássica do stand-up comedy, estilo que consolidou Raphael Ghanem como referência no gênero.

A apresentação aposta na simplicidade do palco, valorizando improvisos e a interação direta com o público.

Carreira de Raphael Ghanem

Aos 35 anos, Raphael Ghanem construiu uma trajetória sólida no teatro, televisão e cinema. Desde 2009, dedica-se ao stand-up, se apresentando em todas as capitais brasileiras e em centenas de cidades do interior.

Na televisão, participou de novelas da TV Globo como Malhação, Verdades Secretas, A Lei do Amor e Verão 90, além de séries como 220 Volts e De Volta pra Pista, no Multishow. No streaming, atuou no filme Outono (Amazon Prime Video) e na série B.O. (Netflix), mostrando versatilidade entre humor e drama.

Expectativa para o público em Belém

O retorno de Raphael Ghanem coincide com a expansão do humor nacional, que atrai novos públicos e se fortalece nas redes sociais. Para os paraenses, será uma oportunidade de assistir a uma apresentação que mistura leveza, inteligência e irreverência.

Espera-se que os três dias de espetáculo reúnam plateias diversas, reforçando Belém como uma das cidades mais receptivas ao humor no Brasil.

Serviço

  • Espetáculo: “Se É Que Você Me Entende” – Raphael Ghanem
  • Datas: 18, 19 e 20 de setembro de 2025
  • Horário: 21h30 (18/06 e 19/06), 19h00 e 21h30 (20/06)
  • Local: Teatro Resolve – Belém/PA
  • Duração: 1h40
  • Classificação indicativa: 18 anos
  • Gênero: Humor / Entretenimento

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

