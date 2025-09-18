Capa Jornal Amazônia
Sexta-feira (19) em Belém tem Festa de San Genaro, dança amazônica e show de Esteban Tavares

Eventos culturais reúnem música italiana, culinária típica, dança regional e rock autoral em diferentes espaços da capital paraense.

Gustavo Vilhena*
fonte

Lanna Bastos, Nelinho Brasil e Esteban Tavares se apresentam em Belém nesta sexta (19). (Divulgação)

A capital paraense recebe, nesta sexta-feira (19), uma programação marcada pela diversidade cultural. Música italiana, gastronomia típica, dança regional e rock autoral estarão em destaque em três grandes eventos que prometem movimentar Belém: a Festa de San Genaro, no Boulevard da Assembleia Paraense; o espetáculo “Subúrbios – Batuque do Norte”, da Cia. de Dança Cabanos, no Teatro Waldemar Henrique; e o show intimista de Esteban Tavares, na casa cultural Na Figueredo.

Festa de San Genaro celebra tradição italiana em Belém

O Boulevard da Assembleia Paraense recebe, a partir das 18h, a Festa de San Genaro, inspirada na homenagem a São Januário, padroeiro de Nápoles. Mais que religiosidade, o evento se transforma em um encontro de música, dança e culinária italiana.

A programação musical inclui apresentações da soprano Lanna Bastos, do cantor Nelinho Brasil, do DJ Ivan Davis e dos bailarinos da Ballare Escola de Dança.

Na parte gastronômica, o público terá acesso a pratos tradicionais, como:

  • espaguete à bolonhesa

  • ravióli

  • risoto

  • lasanha

  • carpaccio

Segundo a gestora da Ballare, Ana Rosa Crispino, as coreografias unem tradição e técnica. Já a soprano Lanna Bastos destaca a emoção de cantar repertórios que valorizam a cultura italiana. O cantor Nelinho Brasil promete mesclar músicas italianas, MPB, Bossa Nova, além de pop rock nacional e internacional.

Teatro Waldemar Henrique apresenta espetáculo “Subúrbios”

Às 20h, o Teatro Waldemar Henrique abre as portas para o espetáculo “Subúrbios – Batuque do Norte”, da Cia. de Dança Cabanos, com entrada gratuita. A montagem, dirigida por Rolon Ho, mergulha nos ritmos que marcam a identidade cultural do Pará, como carimbó, guitarrada, brega, tecnobrega e calypso.

Com mais de duas décadas de atuação, a companhia se consolidou como uma das principais responsáveis pela difusão da dança paraense. O espetáculo valoriza bairros e periferias de Belém como espaços de criação artística, unindo referências tradicionais e contemporâneas.

Esteban Tavares retorna a Belém com show intimista

O cantor e compositor Esteban Tavares encerra a sexta-feira cultural com um show intimista, em formato voz e violão, promovido pela Bicicleta Produtora, na casa cultural Na Figueredo, no bairro de Nazaré.

A apresentação celebra os 10 anos do álbum Saca la Muerte de Tu Vida (2015) e deve reunir canções como Segunda-Feira, Canal 12, Cigarros e Capitais, Carta aos Desinteressados e Pianinho, além de músicas inéditas do próximo trabalho.

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

(Gustavo Vilhena, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)

