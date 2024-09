Espetáculo 'Dramática, O Concurso' celebra arte drag e coroa 10ª Rainha NoiteSuja nesta quarta (4)

A cena drag da Amazônia será celebrada nesta quarta-feira (4) com o espetáculo "Dramática, O Concurso", promovido pelo Coletivo NoiteSuja. A partir das 19h30, no Teatro Margarida Schivasappa, 17 drag queens irão disputar o título de 10ª Rainha NoiteSuja, com performances artísticas, incluindo danças, dublagens, atuações e outras expressões culturais.

O evento, que celebra mais de uma década de fomento à arte drag na Amazônia, promete ser um marco para a cultura LGBTQIAPN+ da região. Todas as candidatas apresentarão números musicais com canções brasileiras, em homenagem às raízes da arte drag no país.

Segundo Tristan Soledade, fundadora do Coletivo NoiteSuja e primeira participante nortista a participar da versão brasileira do reality show "Rupaul's Drag Race", o "Dramática" é um espaço de valorização da diversidade e da cultura local. "A programação foi pensada para a valorização da música brasileira e para que a arte drag no Brasil, mais especificamente em Belém, nunca esqueça sua origem e as antigas rainhas do transformismo brasileiro", afirma Tristan.

Um evento para celebrar a diversidade

Além das 17 finalistas, o espetáculo contará com a participação de antigas Rainhas NoiteSuja e artistas convidadas, como Pandora Rivera Raia, Joanne Versace, Flores Astrais e DJ Math, além de Joselito The Clown, do Rio de Janeiro.

Segundo Tristan, a escolha das finalistas foi baseada na relação afetiva das drag queens com o Coletivo NoiteSuja. "Esperamos que o concurso tenha um papel de incentivo e reconhecimento para a artista que sairá de lá com o título. Esperamos que a nova rainha seja um elo entre o novo e o velho, uma porta-voz do nosso legado, uma protagonista do que temos construído", explicou.

Estarão participando como finalistas do evento: Amélia Wintour, Aphrodite, Ares Estrelar, Ariel DeVênus, Bunny das Coxinhas, Celeste Volúpia, Condessa Devonriver, Coytada, Desirée Lo Bianco, Ellen Moon D’Arc, Flor de Jambo, Kevellyne Davilla, Klausberg, Lucrécia Dana, Monique Lafon, Saxxa Beebe e Vallentina.

Muito mais que um concurso

O Coletivo NoiteSuja, além de promover concursos e eventos, realiza diversas ações para fortalecer a comunidade LGBTQIAPN+, como oficinas de montação e encontros de saúde mental. Para Tristan, a arte drag é uma ferramenta poderosa de transformação social.

"A arte drag é a linguagem das possibilidades. A arte drag vem de dentro, ela fala sobre nós, sobre o outro, sobre nosso espaço ao redor e sobre quem nós somos neste mundo e na sociedade", afirma.

O espetáculo "Dramática" promete retratar, através da arte e cultura paraense, as vivências e experiências da comunidade na sociedade brasileira. "O que temos aqui é único. A arte drag é uma espécie de canhão de guerra. É quando, através de um figurino, uma maquiagem, uma montação, nós estamos montadas para fazer uma grande revolução", ressalta Tristan.

Serviço

Data: quarta-feira, 04 de setembro

Horário: 19h30

Local: Centur, na Av. Gentil Bitencourt, 650. Batista Campos, Belém.

Sessão: Única

Duração do espetáculo: 2h30

Valor do Ingresso: R$ 20,00 (Inteira) e R$10,00 (meia entrada para estudantes)

Classificação Indicativa: Livre.

Ingressos: Na bilheteria, duas horas antes do espetáculo começar.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)