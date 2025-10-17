Espetáculo 'Amazônia que Habita em Nós' será apresentado em Belém

O Teatro Universitário Cláudio Barradas, em Belém, recebe neste sábado (18), às 19h30, o espetáculo “Amazônia que Habita em Nós”, apresentado pelo Grupo Coreográfico Docente da Universidade Federal do Pará (UFPA). A montagem propõe uma investigação artística sobre as características que fazem o grupo e o público se reconhecerem como pertencentes às terras amazônicas. A entrada é gratuita, e os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do teatro a partir das 18h30.

Formado por docentes e técnicos da UFPA, além de professores externos que dialogam com diferentes instituições — como a Escola de Teatro e Dança, a Escola de Aplicação e a Secretaria Municipal de Educação de Belém —, o grupo apresenta uma coreografia interpretada por dez bailarinos, inspirada nas experiências culturais amazônidas.

Espetáculo reflete identidade e ancestralidade amazônica

Segundo a professora e integrante do grupo Mayrla Andrade, a obra propõe uma imersão nas raízes da região. “O espetáculo traz as raízes profundas da Amazônia que habita em nós. Faz um diálogo entre a memória ancestral e a potência criativa dos habitantes e criadores da região. O jeito de ser nortista está inserido dentro do espetáculo e traz o encanto íntimo de diálogo com uma dança que está no imaginário de cada um”, detalha.

Com dois anos de existência, o projeto surgiu a partir de uma proposta do Colegiado Intérprete Criador em Dança, da Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUFPA), como um espaço de formação continuada voltado ao compartilhamento de metodologias e processos criativos. “Este ano é o nosso primeiro espetáculo mais longo — um espetáculo completo — fruto do amadurecimento desse processo”, explica a professora Gaby Albuquerque.

‘Amazônia que Habita em Nós’ investiga pertencimento regional

Na montagem, os artistas exploram as vivências que os tornam parte integrante da região amazônica, para além do local de nascimento. “Existe uma série de questões culturais, de relações e de modos de ser, de existir, da culinária, que fazem esse povo possuir uma identificação com a Amazônia. Essas características nos agrupam enquanto identidade e vão além da dimensão territorial”, explica a professora e coordenadora do grupo, Larissa Chaves.

A partir da pergunta “O que é amazonizar?”, o espetáculo reflete sobre diferentes formas de responder à indagação, por meio das subjetividades e histórias de vida dos artistas-pesquisadores que compõem o elenco.

Além da apresentação, o grupo realiza, no mesmo dia, às 14h, a oficina “Amazônias em Dança”. O espetáculo também será apresentado no Teatro Municipal de Ananindeua, no dia 25 de outubro, às 18h30, e na Casa das Artes, no dia 5 de dezembro, às 19h30.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)