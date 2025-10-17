Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Espetáculo 'Amazônia que Habita em Nós' será apresentado em Belém

Produção do Grupo Coreográfico Docente da UFPA ocorre neste sábado (18), no Teatro Universitário Cláudio Barradas, com entrada gratuita

Gustavo Vilhena*
fonte

O grupo é formado por docentes e estreiam neste sábado (18), em Belém. (Divulgação)

O Teatro Universitário Cláudio Barradas, em Belém, recebe neste sábado (18), às 19h30, o espetáculo “Amazônia que Habita em Nós”, apresentado pelo Grupo Coreográfico Docente da Universidade Federal do Pará (UFPA). A montagem propõe uma investigação artística sobre as características que fazem o grupo e o público se reconhecerem como pertencentes às terras amazônicas. A entrada é gratuita, e os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do teatro a partir das 18h30.

Formado por docentes e técnicos da UFPA, além de professores externos que dialogam com diferentes instituições — como a Escola de Teatro e Dança, a Escola de Aplicação e a Secretaria Municipal de Educação de Belém —, o grupo apresenta uma coreografia interpretada por dez bailarinos, inspirada nas experiências culturais amazônidas.

VEJA MAIS

image Exposição de foto-performances 'Triângulo das Águas', de Bianca Amoras, estreia em Belém
Na mostra, o elemento água surge como fio condutor entre paisagens

image Fundação Carlos Gomes realiza 'Recital para Maria' na Igreja de Santo Alexandre em Belém
A apresentação será neste domingo, às 19h, com entrada gratuita.

Espetáculo reflete identidade e ancestralidade amazônica

Segundo a professora e integrante do grupo Mayrla Andrade, a obra propõe uma imersão nas raízes da região. “O espetáculo traz as raízes profundas da Amazônia que habita em nós. Faz um diálogo entre a memória ancestral e a potência criativa dos habitantes e criadores da região. O jeito de ser nortista está inserido dentro do espetáculo e traz o encanto íntimo de diálogo com uma dança que está no imaginário de cada um”, detalha.

Com dois anos de existência, o projeto surgiu a partir de uma proposta do Colegiado Intérprete Criador em Dança, da Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUFPA), como um espaço de formação continuada voltado ao compartilhamento de metodologias e processos criativos. “Este ano é o nosso primeiro espetáculo mais longo — um espetáculo completo — fruto do amadurecimento desse processo”, explica a professora Gaby Albuquerque.

‘Amazônia que Habita em Nós’ investiga pertencimento regional

Na montagem, os artistas exploram as vivências que os tornam parte integrante da região amazônica, para além do local de nascimento. “Existe uma série de questões culturais, de relações e de modos de ser, de existir, da culinária, que fazem esse povo possuir uma identificação com a Amazônia. Essas características nos agrupam enquanto identidade e vão além da dimensão territorial”, explica a professora e coordenadora do grupo, Larissa Chaves.

A partir da pergunta “O que é amazonizar?”, o espetáculo reflete sobre diferentes formas de responder à indagação, por meio das subjetividades e histórias de vida dos artistas-pesquisadores que compõem o elenco.

Além da apresentação, o grupo realiza, no mesmo dia, às 14h, a oficina “Amazônias em Dança”. O espetáculo também será apresentado no Teatro Municipal de Ananindeua, no dia 25 de outubro, às 18h30, e na Casa das Artes, no dia 5 de dezembro, às 19h30.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

amazônia que habita em nós

ufpa

teatro universitário claudio barradas

espetáculo de dança

belém

cultura paraense
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POLÊMICA

Ex-marido de Britney Spears diz que cantora usou cocaína durante amamentação

Artista se pronuncia nas redes sociais e critica exposição da vida pessoal em novo livro

16.10.25 22h40

LUTO

Ace Frehley, guitarrista e cofundador do Kiss, morre aos 74 anos

Músico sofreu hemorragia cerebral após queda e foi o primeiro integrante original da banda a falecer

16.10.25 20h20

PLURAL FEST

Plural Fest celebra a diversidade musical do Pará em sua terceira edição

Festival reúne pagode, pop rock e carimbó em uma noite de ritmos e culturas na Assembleia Paraense

16.10.25 12h10

SHOW GRATUITO

Ministério Seráfico se apresenta nesta quinta (16) no Círio Musical, em Belém

Banda católica da Arquidiocese de Belém apresenta repertório especial dedicado à Nossa Senhora de Nazaré

15.10.25 22h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Luana Piovani perde processo contra Neymar

A atriz foi condenada por injúria em ação judicial movida pelo jogador

17.10.25 8h03

FAMOSOS

Em conversa, Rei Charles III e Anitta dizem que Belém ‘não é fácil de chegar’

A artista brasileira esteve no Circular Bioeconomy Alliance, realizado nessa quinta-feira (16), no Palácio de St. James

17.10.25 10h58

CELEBRIDADES

Atriz Brigitte Bardot, de 91 anos, é internada em estado grave

A artista é conhecida por filmes como “Vingança de Mulher” (1958), “A Verdade” (1960) e “Histórias Extraordinárias” (1968)

17.10.25 9h46

FAMOSOS

Júlio Cocielo, youtuber e influenciador, anuncia fim do casamento com Tata Estaniecki

Júlio e Tata são pais de duas crianças, Caio de 2 anos e Beatriz de 5 anos

17.10.25 8h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda