Fundação Carlos Gomes realiza 'Recital para Maria' na Igreja de Santo Alexandre em Belém

A apresentação será neste domingo, às 19h, com entrada gratuita.

O Liberal
fonte

O repertório do recital é voltado às canções marianas (Foto: Rafael Amaral / Ascom Secult)

A Fundação Carlos Gomes oferece ao público de Belém, neste domingo, 19, o Recital para Maria, que será realizado com a participação dos cantores líricos Madalena Jorge Aliverti, Márcia Jorge Aliverti, Erilo Nery e a pianista Adriana Azulay. O espetáculo, realizado tradiocionalmente todos os anos na quadra nazarena em Belém, já faz parte do calendário anual da instituição. A apresentação será às 19h, na Igreja de Santo Alexandre, com entrada gratuita.

O repertório do recital é voltado às canções marianas. O público que for à Igreja de SantoAlexandre vai assistir à interpretação das obras Ave Maria (J. Arcadelt), Ave Maria (G. Caccini), Ave Verum corpus, k,618 (W. A.Mozart), Ave Maria (F. Schubert), Ave Maria (Bach-Gound), Ave Maria (P. Mascagni), La roca fria del calvário (J. Serrano), Cantiga de Nossa Senhora (Hekel Tavares), Ave Maria (Astor Piazzola), Ave Maria (Altino Pimenta), The Prayer (C. Sarger- D. Foster), Ave Maria (Charles Aznavour) e Ave Maria No Morro (Herivelton Martins).

Segundo a professora Madalena Aliverti, idealizadora do Recital para Maria, o projeto é fruto de pesquisa e estudo. “Há anos fazemos pesquisa sobre composições de autores paraenses e músicas clássicas voltadas ao canto lírico com tema mariano e, todo ano, apresentamos na quadra do Círio essas obras”, relata.

Além da soprano e professora Márcia Jorge Aliverti, que integra o quadro de professores efetivos do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), também participarão do recital os cantores Márcia Jorge Aliverti e Eriko Nery, que serão acompanhados no palco pela pianista Adriana Azulay.

“Este ano, vamos cantar músicas chamadas de Ave-Marias, homenageando Nossa Senhora de Nazaré, nossa padroeira. Vamos apresentar músicas conhecidas relacionadas a Maria e ao Círio, além de Ave-Marias paraenses e também composições marianas de autores que se dedicaram ao tema”, explica Madalena Aliverti.

Emmanuel Penna, coordenador do Projeto Música nos Museus, que oferece este ano ano o tradicional recital mariano, afirma que “esta apresentação é muito especial para a Fundação e o Instituto Estadual Carlos Gomes, pois é a nossa homenagem no Círio, e oferecer este recital na Igreja de Santo Alexandre torna tudo ainda mais especial”, declara o gestor.

Música nos Museus
O projeto Música nos Museus é promovido em parceria com o Sistema Integrado de Museus e Memoriais do Estado (SIMM), a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e a Prefeitura de Belém. A iniciativa realiza diferentes recitais com professores e alunos que integram os grupos artísticos da Fundação Carlos Gomes e os projetos de extensão do Instituto Estadual Carlos Gomes.

Serviço

Recital para Maria no projeto Música nos Museus

Data: 19 de outubro (neste domingo)

Hora: 19h

Local: Igreja de Santo Alexandre (Praça Frei Brandão, s/n)

Entrada gratuita

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Recital para Maria

Música nos Museus

Igreja de Santo Alexandre
Cultura
.
