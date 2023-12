Especial do ‘Receitas’ conta com mais de 80 receitas para festas de final de ano

Mais de 80 receitas inéditas para as festas de final de ano são pate da edição especial do "Receitas", produto digital de gastronomia da Globo. Da entrada à sobremesa, o cardápio é recheado de opções práticas e baratas para os festejos de Natal e Réveillon. Os conteúdos com tutoriais ensinados por influenciadores gastronômicos e chefs estão disponíveis no site e no app.

Pratos surpreendentes e saborosos surgiram do “Desafio Receitas”, o especial com seis nomes conhecidos da cozinha convidados a criar receitas gastando pouco. Sandra Matarazzo, criadora de conteúdo, ensina a fazer uma ceia natalina com R$ 150. Com o orçamento mais baixo, R$ 100, os chefs Batista, Dona Carmem Virginia, Cadu Moura, Gabriel Coelho e Julia Tricate montam uma mesa farta para o Natal e o Ano Novo. Sobrecoxas recheadas com farofas de cereal, pudim de banana, lombo da virada e verrine de uva são algumas das criações do desafio.

Na série “Receitas que Decoram”, a chef Carola Troigros mostra como fazer comidas gostosas e bonitas para a ceia. O passo a passo para servir queijo brie folhado na entrada e bolo de pistache com recheio de brigadeiro na sobremesa são ensinados pela confeiteira. Carola também dá dicas de decorações de Natal com itens fáceis de encontrar.

A travessa, clássico item da cozinha brasileira, não fica de fora da programação especial do Receitas. A influenciadora Michele Ykegaya, em “Delícias na Travessa”, sugere ideias de pratos como bacalhau espiritual e bolo de nozes.

O “Reaproveitamento da Ceia”, com a cozinheira do “É de Casa” Valéria Silva, ensina como não desperdiçar alimentos que sobraram nos jantares de celebração. Pavê de Natal e salpicão de carne de jaca são alguns dos 50 novos pratos do “Casa Receitas”, quadro com vídeos de comidas temáticas de final de ano.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)