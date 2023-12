Picanha Brasileira é eleita o melhor prato do mundo; confira a lista

O Brasil liderou o ranking de melhores pratos do mundo, divulgado pelo guia TasteAtlas nesta terça-feira (12). Na lista, o país aparece em 1° lugar com a famosa picanha brasileira.O prato recebeu 4,75 de 5 estrelas em avaliações de usuários do site, seguido do Roti Canai, pão folhado da Malásia e o Phat Kaphrao, da Tailândia.

Além da picanha, outras comidas brasileiras apareceram na lista entre as 100 melhores. O vatapá está em 16° lugar (4,61), o escondidinho em 58° (4,52) e o tutu de feijão, em 93° lugar (4,49).

Para a formulação da lista de melhores pratos, o site TasteAtlas se baseou em mais de 270 mil avaliações de usuários para quase 11 mil refeições. O site também divulgou o ranking das melhores cozinhas do mundo, onde o Brasil ocupa o 12° lugar, perdendo para a Itália, em 1°.

Confira os 10 melhores pratos do mundo:

1- Picanha (Brasil)

2- Roti Canai (Malásia)

3- Phat Kaphrao (Tailândia)

Phat Kaphrao (Tailândia) 4- Pizza Napoletana (Itália)

5- Guotie (China)

6- Khao Soi (Tailândia)

7- Butter Garlic Naan (Índia)

8- Tangbao (China)

9- Shashlik (Rússia)

10- Phanaeng Curry (Tailândia)

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)